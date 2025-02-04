4個月狂抓2萬6663件違規 彰化縣這處路口奪冠

彰化25處科技執法上路4個月來，以埔心鄉員鹿路5段與羅厝路3段路口取締3160件奪冠。 （警方提供）

2025/02/04 19:44

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣去年10月1日上路的25處科技執法系統，經縣警局交通隊統計，4個月來共取締超速、闖紅燈、不遵守標線指示及不禮讓行人達2萬6663件，平均1天高達222件，國庫共進帳逾3000萬元，其中以超速1萬4857件最多；取締路段則以埔心鄉員鹿路5段與羅厝路3段路口3160件奪冠。

「科技執法系統」是利用掃描雷射、無線電波或高解析度監視錄影系統等方式，偵測違規行為，並將資訊傳送給相關執法單位，再搭配AI車牌辨識系統進行舉證告發，達到減少警力臨檢風險和執法成本，提高執法效率。

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交通隊統計，科技執法系統上路4個月來，取締超速1萬4857件、不遵守標線指示5935件、闖紅燈4141件、車輛不禮讓行人69件及其它1661件，共計取締2萬6663件。

取締路段前3名，依序為埔心鄉員鹿路5段與羅厝路3段路口3160件、田中鎮員集路1段與大安路1段路口2169件、二林鎮二城路6號前2132件。

交通隊指出，超速違規處1200元至2400元罰鍰；闖紅燈處1800元至5400元罰鍰；不遵守標線指示處900元至1800元罰鍰；車不禮讓行人處1200元至6000元罰鍰。若各項違規均依最低罰計算，2萬6663件違規件數，共可為國庫進帳逾3000萬元。

交通隊表示，這25處科技執法路口，4個月來共發生65件交通事故，較前（2023）年同期減少161件（減少71%）。根據科技執法資料顯示，有安裝科技執法設備的路口，取締件數及車禍件數都有持續減少，顯見科技執法確實有發揮效果。使用科技執法目的，是為了防制交通事故發生，讓用路人普遍養成守法習慣及提升守法意識，可有效降低事故，保障用路人行的安全。

田中鎮員集路1段與大安路1段路口處取締2169件居次。（警方提供）

二林鎮二城路6號前取締2132件居第3。（警方提供）

彰化縣新增25處科技執法，上路4個月來抓2萬6663件違規。 （警方提供）

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