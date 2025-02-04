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    龍潭大池「光之宮廷」3分鐘燈光秀 2/7試燈

    桃市龍潭元宵藝術燈海，今年規劃三分鐘的主燈燈光秀「光之宮廷 Palace of Light」，結合水上舞台主燈與大池吊橋進行水上展演。（龍潭區公所提供）

    桃市龍潭元宵藝術燈海，今年規劃三分鐘的主燈燈光秀「光之宮廷 Palace of Light」，結合水上舞台主燈與大池吊橋進行水上展演。（龍潭區公所提供）

    2025/02/04 19:34

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕「2025台灣燈會」2月12日正式開展至23日，除桃園捷運A18、A19站的雙展區外，桃市13行政區各規劃響應燈區，其中，龍潭燈區就是龍潭大池的龍潭元宵藝術燈海，3分鐘的主燈燈光秀「光之宮廷 Palace of Light」，結合水上舞台主燈與大池吊橋進行水上展演，另規劃4大光環境燈飾場域，以宮廷的華麗意象，呈現燈海藝術盛宴，燈光秀2月7日晚間6點將先試燈，開展期間，晚間6點起至9點半，每半小時展演1次。

    龍潭區公所指出，今年龍潭元宵藝術燈海以「雲端上的宮廷」為設計主軸，打造如宮廷般華麗的氛圍，規劃主燈「飛龍在天 金蛇共舞」以及4大光環境，多樣的燈光效果，搭配每天燈光秀展演，展現龍潭獨有的藝術魅力。

    此次燈光秀由國際燈光設計師宋方瑜與音樂才子「拾貳12」聯手創作，以「飛龍在天 金蛇共舞」為靈感核心，融合龍潭大池的陸、海、空環境，絢爛燈光隨著音樂節奏，旋轉擺動，七彩閃耀，如飛龍與金蛇穿梭天際；燈光秀也製作專屬音樂，結合古典韻律的典雅、宮廷氛圍的徬礡，及未來想像的神秘感，營造璀璨的宮廷氛圍。

    主燈「飛龍在天 金蛇共舞」寬6公尺、高4.5公尺，以龍與蛇的形象設計，象徵強大與靈動，融合龍潭的文化精髓，展現力量與和諧的動感之美，主燈前擺設金蛇舞動著祥和的龍形，象徵金蛇帶來祥龍降臨龍潭，祈願風調雨順、國泰民安。

    龍潭區公所人文課長鄧媄之表示，燈光秀於2月7日至11日試營運，7日晚間6點有1場「試燈」的燈光秀展演，其餘時間只亮燈，不展演，12日至23日的燈會期間，晚上6點到9點半，每半小時展演1場燈光秀，每場約3分鐘。

    展區採環繞式動線設計，4大光環境的燈飾場域，包括龍元路的《如意龍潭》，人行道路樹掛著柿子造型的燈籠，象徵「柿柿如意」，並置粉色燈串如星河般纏繞樹上，增添溫馨夢幻感；九曲橋上掛滿多種色彩的燈籠，打造浪漫的《璀璨燈廊》步道；南天宮旁的灌木叢懸掛雲朵燈飾成《雲中漫步》，柔和的燈光藉此灑下，如雲端宮廷；中豐路上林段115巷的《綻放LONGTAN》，以花為概念打造互動式裝置藝術，當遊客經過時，花卉便隨之綻放光彩。

    此外，位在乙未保台紀念公園的平鎮燈區也有類似燈光秀的「光雕投影」設計，於展期的晚間6點至9點，每半小時展演1次，平鎮區公所指出，平鎮燈會以愛與團圓為核心，結合以全民守護家園的「平安樹」主題，搭配公園地景，藉由動畫投影、高空光束、共創燈組、染色牆面所交織的光雕元素。

    桃市龍潭元宵藝術燈海，在龍元路上的路樹掛著柿子造型的燈籠，象徵柿柿如意。（龍潭區公所提供）

    桃市龍潭元宵藝術燈海，在龍元路上的路樹掛著柿子造型的燈籠，象徵柿柿如意。（龍潭區公所提供）

    「2025台灣燈會」的響應燈區平鎮燈區在乙未保台紀念公園，燈會以愛與團圓為核心，搭配公園地景，藉由動畫投影、高空光束、共創燈組、染色牆面所交織的光雕盛會。（取自2025台灣燈會網站）

    「2025台灣燈會」的響應燈區平鎮燈區在乙未保台紀念公園，燈會以愛與團圓為核心，搭配公園地景，藉由動畫投影、高空光束、共創燈組、染色牆面所交織的光雕盛會。（取自2025台灣燈會網站）

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