北市府與早稻田大學 簽署實習合作備忘錄

青年局長殷瑋（右）與早稻田大學留學中心所長Maji Rhee（左）共同簽署備忘錄。（北市青年局提供）

2025/02/04 19:17

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市長蔣萬安上任後成立青年局，推動青年業務。青年局今天也出訪日本東京，並與早稻田大學簽署「國際實習生計畫」備忘錄，早稻田大學將啟動實習生遴選程序，邀請學生參與青年局暑期實習。青年局今年也將國際學生實習計畫擴大，預計迎來哈佛大學、普林斯頓大學等世界頂尖學府學生，與台北學生交流合作。

青年局長殷瑋今與早稻田大學留學中心所長Maji Rhee共同簽署備忘錄，殷瑋表示，青年局積極尋求與國際頂尖學府合作的機會，早稻田大學是日本首屈一指高等學府，雙方洽談後認同透過簽署備忘錄可為青年打造具備深度與廣度的國際實習平台。Maji Rhee也希望早稻田大學學生透過實地調查，與台灣大學生協作，為台北市的城市發展提供創新視角與解決方案。

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備忘錄簽署完成後，早稻田大學將立即啟動實習生遴選程序，邀請優秀學生參與青年局暑期實習，並將課堂所學應用於實務。青年局也設計實習配對機制，讓國際實習生與本地學生攜手合作，深入探討市政議題，透過實地研究和田野調查，共同為台北的城市生活開創更多創新可能。

青年局表示，今年國際學生實習計畫將擴大規模，預計迎來哈佛大學、普林斯頓大學、賓州大學、麻省理工學院等世界頂尖學府學生，與台北學生攜手合作，為城市發展注入創新動能。青年局也規劃台北市青年赴海外實習計畫，並補助青年機票、簽證、生活費等費用。

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