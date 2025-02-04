台灣先生谷月涵任愛心大使 為貧困新二代點亮春節

愛心大使谷月涵跟隨社工家訪，實際行動關懷新住民家庭。（賽珍珠基金會提供）

2025/02/04 19:12

〔記者吳柏軒／台北報導〕曾任證券業台灣區研究主管的谷月涵被稱為「台灣先生」，也歸化拿到身分證成為「新住民」，他代言台灣賽珍珠社福基金會愛心大使，在農曆年節期間發起圍爐募款餐費活動及助學金等，幫經濟弱勢的新住民貧童，讓他們在新的一年充滿希望、安心學習、勇敢追夢。

賽珍珠基金會2006年起每年舉辦「童心協力-經濟弱勢新住民家庭新春圍爐活動」，關懷這些處境困難的家庭，為孩子們籌募圍爐餐費、助學紅包以及學習培力資源，今年農曆春節邀請谷月涵任愛心大使，共同宣傳募款活動，幫助新住民貧童。

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谷月涵日前更與社工一同家訪，關懷新住民家庭。他說，看見該家庭雖然經濟、空間環境並不寬裕，但媽媽堅強樂觀的笑聲，卻讓現場氛圍、孩子的心情變得敞亮，深感愛及樂觀是讓孩子正向發展的最大關鍵。

谷月涵也誠摯呼籲社會各界共同響應，為這些經濟弱勢的新二代伸出援手，讓他們也能與其他孩子一樣，享受年節的喜悅，感受來自社會各界的關愛，在充滿溫馨的環境中健康成長，不因家庭條件限制而造成童年的缺憾。

谷月涵曾擔任花旗環球證券台灣區研究主管，更被稱為最懂台灣、屢屢精準預言台股行情的明星分析師，是台灣深具代表性的傑出新住民。去年他就帶著賽珍珠基金會扶助孩童參加公益路跑，陪伴孩子們突破自我、建立自信。

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