高雄小港國中跑步做公益 全校跑越多就捐越多

小港國中舉辦跑步做公益活動，全校學生響應加入，結果不到3個月共累計跑出2.1萬圈，配合學校加碼物資捐助，並全數捐贈予高雄市腦性麻痺基金會。（小港國中提供）

2025/02/04 19:25

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市小港國中為了推行跑步運動，去年10月起舉行「萬里傳愛．綠色路跑」活動，實行3個月全校學生共跑出2.1萬圈操場，學校因此捐2100元和愛心物資給高雄市腦性麻痺基金會做公益。

小港國中校長鄭元順曾是高雄市公教運會100公尺短跑的記綠保持人，1998年高雄市公教運會曾跑出11秒6的佳績，改寫乙組35歲到50歲的新紀錄，2000年跑出11秒9後，因為是未代高雄市公教運會，所以迄今仍是最佳紀錄保持人，也贏得「校長最速男」之稱。

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鄭元順熱愛跑步，也希望學生多運動，特別是鼓勵拳擊隊用慢跑做為訓練，練就肺活量與增加纏鬥量，最後也促成全校學生一起加人跑步的行列。從去年開始，就有很多學生於第6節下課，或者下課時間與假日時間時自發性練習跑步，有的學生從只能跑1圈到可以1次跑數圈。

為提高學生的參與度，小港國中在去年10月28日展開舉行「萬里傳愛．綠色路跑」，由小港國中的老師們，設計以班級為單位，將全班每一位同學跑步的里程數加總，參與者跑操場1圈都能換取愛心捐款的方式，結果至今年1月8日不到3個月時間，全校共累計跑出2.1萬圈，成功募得2100元善款，配合學校加碼物資捐助，並全數捐贈予高雄市腦性麻痺基金會。

增加了跑步練習，校內拳擊隊亦於2023、2024年拿到總統盃國男組拳擊冠軍，其中2024年男子摘得6金，女子摘得2金，讓以往拳擊項目都是北部學校後，從高雄市國中校園異軍突起。

小港國中校長鄭元順曾是高雄市公教運會100公尺短跑的記綠保持人。（小港國中提供）

小港國中拳擊隊因為跑步鍛鍊，連續2年奪得全國總統盃拳擊比賽冠軍。（小港國中提供）

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