為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄小港國中跑步做公益 全校跑越多就捐越多

    小港國中舉辦跑步做公益活動，全校學生響應加入，結果不到3個月共累計跑出2.1萬圈，配合學校加碼物資捐助，並全數捐贈予高雄市腦性麻痺基金會。（小港國中提供）

    小港國中舉辦跑步做公益活動，全校學生響應加入，結果不到3個月共累計跑出2.1萬圈，配合學校加碼物資捐助，並全數捐贈予高雄市腦性麻痺基金會。（小港國中提供）

    2025/02/04 19:25

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市小港國中為了推行跑步運動，去年10月起舉行「萬里傳愛．綠色路跑」活動，實行3個月全校學生共跑出2.1萬圈操場，學校因此捐2100元和愛心物資給高雄市腦性麻痺基金會做公益。

    小港國中校長鄭元順曾是高雄市公教運會100公尺短跑的記綠保持人，1998年高雄市公教運會曾跑出11秒6的佳績，改寫乙組35歲到50歲的新紀錄，2000年跑出11秒9後，因為是未代高雄市公教運會，所以迄今仍是最佳紀錄保持人，也贏得「校長最速男」之稱。

    鄭元順熱愛跑步，也希望學生多運動，特別是鼓勵拳擊隊用慢跑做為訓練，練就肺活量與增加纏鬥量，最後也促成全校學生一起加人跑步的行列。從去年開始，就有很多學生於第6節下課，或者下課時間與假日時間時自發性練習跑步，有的學生從只能跑1圈到可以1次跑數圈。

    為提高學生的參與度，小港國中在去年10月28日展開舉行「萬里傳愛．綠色路跑」，由小港國中的老師們，設計以班級為單位，將全班每一位同學跑步的里程數加總，參與者跑操場1圈都能換取愛心捐款的方式，結果至今年1月8日不到3個月時間，全校共累計跑出2.1萬圈，成功募得2100元善款，配合學校加碼物資捐助，並全數捐贈予高雄市腦性麻痺基金會。

    增加了跑步練習，校內拳擊隊亦於2023、2024年拿到總統盃國男組拳擊冠軍，其中2024年男子摘得6金，女子摘得2金，讓以往拳擊項目都是北部學校後，從高雄市國中校園異軍突起。

    小港國中校長鄭元順曾是高雄市公教運會100公尺短跑的記綠保持人。（小港國中提供）

    小港國中校長鄭元順曾是高雄市公教運會100公尺短跑的記綠保持人。（小港國中提供）

    小港國中拳擊隊因為跑步鍛鍊，連續2年奪得全國總統盃拳擊比賽冠軍。（小港國中提供）

    小港國中拳擊隊因為跑步鍛鍊，連續2年奪得全國總統盃拳擊比賽冠軍。（小港國中提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播