平溪天燈節2/8、2/12登場 接駁車去程收費、回程免費

2月8日平溪場有3條接駁車路線，木柵線從木柵動物園至白石里中埔、石碇線從石碇交流道至白石里中埔、瑞芳線從瑞芳火車站至嶺腳寮公車站。（新北交通局提供）

2025/02/04 18:17

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市平溪天燈節2月8日將在平溪國中、2月12日元宵節在十分廣場舉行，活動當天市道106部分路段、台2丙基福路段管制車輛進出，市府建議民眾搭乘接駁專車，平溪場可搭木柵線、石碇線、瑞芳線；十分場除前述3線，也可坐基隆線、雙溪線，皆為去程收費、回程免費。

交通局交通安全科代理科長李淑惠今指出，活動管制時段為上午10點至晚上11點，路段包含市道106（2月8日雙溪口至平雙產業道路、2月12日雙溪口至頂坪路瑞芳工業區段），以及台2丙基福路段，僅限領有通行證車輛、天燈專車駛入，接駁車頭LED顯示板或車身均會標示「天燈專車」，去程車資依路程近、遠，位於15元至50元之間，現金投幣或電子票證刷卡，回程完全免費。

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8日平溪場有3條接駁車路線，木柵線從木柵動物園至白石里中埔、石碇線從石碇交流道至白石里中埔、瑞芳線從瑞芳火車站至嶺腳寮公車站；起訖時間為「上山」早上9點至晚間7點、「下山」早上9點40分至晚間11點（石碇線提早9點半至7點）。

12日十分場有5條接駁車路線，包括搭乘木柵、石碇、瑞芳線至十分南山橋、基平橋，也能乘坐基隆線從基隆火車站出發、雙溪線從雙溪火車站出發；起訖時間為「上山」早上9點至晚間7點（雙溪線中午12點至晚間8點）、「下山」的部分時間各路線時間不一，班距等相關資訊可至活動網站查詢。

李淑惠也提到，若想乘坐台鐵平溪支線於平溪站（平溪場）、十分站（十分場）下車後步行至會場，列車因應活動人潮班次時刻將有所調整，可查看台鐵網站或車站公告。另外，795公車（木柵至十分寮）照常行駛，取消部分站位停靠；YouBike菁桐老街站、平溪國中站、平溪市民活動中心站、嶺腳車站及十分遊客中心站點，2月7日起至2月12日止暫停營運，細節上臺北客運、微笑單車官網了解。

新北交通局表示，搭乘台鐵平溪支線前往平溪天燈節活動現場外，也可乘坐接駁專車。（新北交通局提供）

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