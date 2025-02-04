台中清水鰲峰活動中心列危險建物 將拆除變身停車場

台中清水鰲峰活動中心將拆除改成停車場。（圖：市府提供）

2025/02/04 18:15

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市清水區「鰲峰活動中心」因耐震能力不足，被列危險老舊建物而有影響公共安全之虞，為促進都市更新，建設局2月中旬將啟動拆除作業，原址規劃作綠地及停車場等開放空間，斥資經費1200萬元興建，預計8月完工。

建設局長陳大田指出，清水區鰲峰活動中心自1991年建成以來，原是社區居民活動空間，也曾作為清水幼兒園的校址，但因建物耐震能力不足，已被列為危險老舊建築，市府顧及公共安全，已在清水區公所協助下完成幼兒園移地收托及鰲峰社區發展協會的搬遷作業。

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陳大田指出，為提升現址使用效益，市府依都市計畫整體發展，由建設局執行拆除工程並闢建平面停車場，改善當地停車問題。

陳大田說，目前停車場規劃將結合環保與便利設計理念，預計提供13席小型車車位，包括無障礙停車位、婦幼停車位及充電車位，並設有機車格位，為配合未來綠色交通發展，充電車位將預留充電管線方便使用。他表示，停車場整體景觀將融入綠化設計，選用適合海線氣候的植物，為區域增添綠意與特色，打造兼具實用性與美觀的公共空間。

建設局指出，鰲峰活動中心拆除工程近期展開，採分階段施工以降低對居民影響，停車場完工後，將紓解當地停車難題，改善違規停車導致的交通問題。

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