雪霸高山白雪皚皚 雪管處提醒雪季登山注意這些事

雪霸高山白雪皚皚，雪管處注意事項提醒注意雪季登山安全。（雪管處提供）

2025/02/04 18:14

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕雪霸國家公園轄下高山地區目前出現積雪，最深已達17公分，銀白雪景固然誘人，但也隱藏登山風險，例如於1月下旬、鄰近春節前發生山友墜崖死亡、女山友自1月27日失聯至今事故。雪霸國家公園管理處提醒山友注意雪季登山安全，並提供注意事項供參考。

雪管處表示，山友如落單後迷途，請牢記333原則（3小時嚴重失溫，3天沒有喝水，3個星期不進食，將有生命危險），留在原地做好保暖避免失溫，是迷途者最重要的工作；此外，務必保持冷靜。

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另外，則為人與背包千萬不可分離，背包裝備是待援過程的維生物資，且能否平安渡過第1晚的重要資源。

雪管處也建議，迷途者切記不要下切溪谷，因為救難人員回報及雪地足跡照片研判，迷途者有往下切往溪谷的可能性，但台灣山高水深，下切溪谷將有極高機率遇上崩壁、高落差或峽谷等困難地形，會將迷途者置身於無法回頭的情形，且加深救援的困難度。

雪管處也強調，除保育志工提供相關雪季登山諮詢服務，目前雪山主峰至翠池碎石坡已經設置雪地引導椿提供山友雪地指標。

雪霸高山白雪皚皚，雪管處注意事項提醒注意雪季登山安全。（雪管處提供）

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