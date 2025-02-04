高速公路局表示，台灣市售車輛輔助駕駛系統，6情況可能失靈。（高公局提供）

2025/02/04 17:45

〔記者蔡昀容／台北報導〕國道1號楊梅休息站上月25日發生電動車自撞分隔島，釀4死4傷悲劇。高速公路局呼籲，台灣市售車輛配備的輔助駕駛系統，僅有輔助功能、不能完全放手讓其自動駕駛，並盤點6種情境，輔駕系統可能無法即時或正確辨識路況，提醒駕駛仍要手握方向盤掌握車輛行進。

高公局科長蔡明哲表示，台灣市售車輛配倍的輔助駕駛系統，僅為0至2等級，雖然有自動跟車（ACC）及車道置中（LKC）等功能，有助於行車穩定性，但對路況變化反應仍有侷限。

請繼續往下閱讀...

高公局盤點市售車輛配備的輔助駕駛系統，可能無法即時或正確辨識6種路況，包括與前車速差過大或前車為靜止狀態，如故障車、高速公路事故處理車輛、施工車輛；前車未行駛於車道正中間；上下坡度或彎道曲度變化較大路段；旁車突然切入車道前方或前車突然轉向；濃霧、雨天或強光等特殊天候環境；特殊形式之車輛、摩托車，靜止行人。

高公局副局長彭煥儒表示，2021至2024年期間，國道施工車輛遭撞事故共454件，其中235件、約5成車輛配有輔助駕駛系統，128件肇事駕駛坦承開啟輔助駕駛系統。為了降低事故機會，原本施工車輛會盡量靠邊停放，接下來會靠道路中央停放。

各家車廠輔助駕駛規格不一，請駕駛務必遵照各車廠「車主手冊」規定，不逾越手冊規定與使用方式；最重要的是，駕駛人千萬不能將之視為全自動駕駛而完全放手讓輔助駕駛系統自行操作車輛。

蔡明哲表示，駕駛未手握方向盤，視為危險駕駛，根據道路交通管理處罰條例第43條，可處6000元以上、3萬6000元以下罰鍰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法