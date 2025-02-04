35歲轉職軟體工程師來得及？網曝「這理由」勸退

35歲網友發文說，工作10年從品保員晉升為組長，但因主管認為技術員與工程師有差距，讓她想轉職當工程師，示意圖。（情境照）

2025/02/04 21:46

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕許多人出社會後不斷轉換跑道，尋求待遇更好的工作。35歲網友發文說，工作10年從品保員晉升為組長，但因主管認為技術員與工程師有差距，讓她感到沮喪，想轉職當工程師。文章曝光後，許多網友勸退，「AI誕生後，寫程式的末班車已過」，也有人建議朝其他方向發展。

網友在Dcard以「迷茫的35歲人生，轉職工程師是否有機會？」為題發文說，在公司工作了10年，從品保員晉升到組長。但在主管的認知裡，技術員終究跟工程師有落差，因此她近兩年對工作都感到很沮喪。原PO透露，今年想做出改變，問網友，「對於程式語言完全不了解的人，建議從哪一類開始學習」？

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文章曝光後，網友紛紛勸退，「現在不用對寫程式有憧憬，如果是3、4年前轉還有機會。現在AI自動寫code讓美國軟體業大量裁員，AI誕生後，寫程式的末班車已經開走了，軟體業在哪個國家都是過飽和了」、「2021我會鼓勵你勇敢轉職，2025先不要」、「現在軟體工程師應該是過剩狀態，我家老闆因為AI趨勢，研發部門已經裁過第二批，年中還要精簡人力」。

另外，有網友建議朝其他方向發展，「真心建議直接去b站學全套免費的，Java職缺最多，Go是未來的趨勢」、「轉別行比較有前景，最好找一份不容易被AI取代的工作」、「水電其實缺蠻大的，我親戚都是，老婆跟他下去自己做一個10萬多在賺」、「可以去當職安工程師」。

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