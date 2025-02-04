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    寒流接力報到！明氣溫回升 下波低溫時間曝光

    未來一週氣溫預報趨勢圖。（圖為中央氣象署提供）

    未來一週氣溫預報趨勢圖。（圖為中央氣象署提供）

    2025/02/04 17:37

    〔記者林志怡／台北報導〕本週先後受到兩波強冷空氣影響，中央氣象署提醒，今晚至明日清晨各地仍有低溫，明日白天起寒流減弱，氣溫陸續小幅度回升，但週五晚間起將再有一波寒流或強烈大陸冷氣團影響，最低溫預計落在週日清晨，中部以北低溫僅9度，局部地區可再降低1至2度。

    中央氣象署預報員張竣堯指出，明日白天起寒流逐漸減弱，且因環境偏乾，上半天各地多雲到晴，僅花東、恆春半島、中南部山區有零星短暫雨，但下半天起水氣稍有增加，北部、東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區則轉為多雲的天氣。

    張竣堯表示，週四、週五則是兩波冷空氣間的空檔，氣溫稍有回升，但各地早晚仍然偏冷，且水氣偏多，北部、東半部地區、中南部山區有局部短暫雨，其他地區多雲，下一波冷空氣則從週五晚間起影響台灣，強度可達強烈大陸冷氣團或寒流，預計持續至下週一清晨。

    此外，張竣堯說，週五晚間起這一波強冷空氣帶來的降溫幅度與前幾天相近，最低溫預計發生在週日清晨，中部以北、宜蘭地區低溫約9至11度，南部、花東地區約12至14度，且局部近山區氣溫可能再低1至2度。

    張竣堯也提到，週五至週六期間，迎風面北部、東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區多雲；週日至下週一期間，環境轉乾，降雨區域稍有縮減，基隆北海岸、東半部地區有局部短暫雨，大台北地區有零星短暫雨，其他地區則是多雲到晴的好天氣。

    未來一週降雨預報示意圖。（圖為中央氣象署提供）

    未來一週降雨預報示意圖。（圖為中央氣象署提供）

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