檢方要查了！內埔年街頭獎連2年同1人 鄉長：內定怎會找同個人

內埔鄉長鍾慶鎮。（記者陳彥廷攝）

2025/02/04 17:51

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣內埔鄉在過年期間舉辦年街活動，為吸引人潮上門舉辦抽獎活動，結果卻連續兩年在頭獎抽出同1名中獎人，由於大獎是高達逾80萬元的汽車，引來坊間質疑內定，今天更引來屏東地檢署主動剪報介入調查，鄉長鍾慶鎮今天受訪表示，「內定怎麼可能會找同一人」，強調在數萬張的彩券中摸彩，就是抽出這張，反問何必為了一台80多萬的汽車賠上鄉公所的清譽和他自己的政治未來？

昨天有網友特別放大放慢鄉公所提供給媒體的摸彩畫面，發現鄉長鍾慶鎮抽獎時，其所抽出的彩票為揉成球狀，網友並翻出去年抽獎錄影，雖然較不清楚但看似也是抽出揉成球狀的彩券，懷疑內埔鄉長鍾慶鎮就是為了挑選該張已被揉過的彩券，質疑是私相授受。

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鍾慶鎮今天再度接受媒體訪問，強調以他的經驗來講，在作弊案件中首先就是動機、目的及何人受益，還要考量若是破局後的後果及何人會被受影響，他實在想不透他有什麼必要因為這個不熟悉的鄉親而抽獎給她，為了這80多萬賠上鄉公所的清譽還有他的政治未來，明顯不相當，他並指出，當下的手感摸進來就是一陀，就是抽出這張彩券。

鍾慶鎮就指出，林小姐是鄉公所退休員工的媳婦，是在他就任鄉長前就已退休的同仁，這次也有現職同仁抽到機車，但整個活動今年改為購買彩券就是因為如此才是最公平的方式，所有人都可以買可以投可以抽，整個活動公平公正公開，他說，如果是針對鄉長個人的攻擊，因為以一個公務單位對老百姓作法律動作，非必要不會採取，但若必要的話就會進行相對應的法律動作，他也呼籲老百姓適可而止，對中獎人的人身攻擊或對他的攻擊評論，他當然是不支持。

至於為何沒有找公正單位或律師見證？鍾慶鎮指出，以往確實沒有這個慣例，但他們會隨機請在場民眾上台見證甚至抽獎，認為所有的活動都是邊辦邊進步，若是有必要，明年將進行研討改進，至於檢方介入追查，他則說「歡迎，那也沒問題」。

鄉公所承辦課課長則是感到相當委屈，他說，連年舉辦只盼活動更趨公平，大家籌備數個月，過年也全部待在場地主理活動，但圓滿落幕卻被外界攻擊，實在是感到相當委屈，強調整個活動就是公平公開。

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