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    國中小明開學 台南楠西國中震損借國小教室上課

    楠西國中借用楠西國小校舍上課。（記者劉婉君攝）

    楠西國中借用楠西國小校舍上課。（記者劉婉君攝）

    2025/02/04 17:25

    〔記者劉婉君／台南報導〕0121地震造成楠西國小及楠西國中受損嚴重，尤其楠西國中必須拆除重建，台南市因4月下旬將舉辦全國中等學校運動會，國中小提早在明（5）日開學，楠西國中借用楠西國小校舍，2校今天在軍方協助下整理環境，明天將如期開學。

    楠西國小校長李耀全表示，校內因地震損壞的危險區域都已經拆除，今天總動員大掃除，準備工作已大致就緒，明天早上第1節課就可以正常上課，輔導諮商中心的心理師或社工也會入班協助學生抒發不安的心情。

    楠西國小學校北棟2層樓提供國中師生上課，校方今天也前往準備就緒，楠西國中校長鄭俊杰說，學校除了活動中心之外，校舍必須拆除重建，估計至少需要3年的時間，借用國小校舍期間，將採獨立動線，2校學生作息也不同，國中部已拉好上下課鐘聲，明天開學上課已準備好了。

    陸軍步兵第203旅今天出動50名兵力協助2校整理環境，電子公司董事長林大海在網路上知道楠西國中需要協助後，也駕駛貨車協助校方將課桌椅等物品從國中搬到國小安頓，來回奔波10次左右，也令校方相當感謝。

    楠西國中及國小在軍方協助下整理環境，準備迎接開學。（記者劉婉君攝）

    楠西國中及國小在軍方協助下整理環境，準備迎接開學。（記者劉婉君攝）

    楠西國中及國小在軍方協助下整理環境，準備迎接開學。（記者劉婉君攝）

    楠西國中及國小在軍方協助下整理環境，準備迎接開學。（記者劉婉君攝）

    楠西國中及國小在軍方協助下整理環境，準備迎接開學。（記者劉婉君攝）

    楠西國中及國小在軍方協助下整理環境，準備迎接開學。（記者劉婉君攝）

    電子公司董事長林大海（右）在網路看到楠西國中校長鄭俊杰（左）發出需要協助的訊息，即投入成為志工協助學校搬家。（記者劉婉君攝）

    電子公司董事長林大海（右）在網路看到楠西國中校長鄭俊杰（左）發出需要協助的訊息，即投入成為志工協助學校搬家。（記者劉婉君攝）

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