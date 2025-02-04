用餐中途老鼠跑來跑去 北市稽查糧倉改建餐廳發現5缺失

有民眾反映至台北市松山區一茶一瓦一號糧倉餐廳用餐，一直有老鼠跑來跑去，餐廳處理態度消極，台北市衛生局4日前往稽查。（資料照）

2025/02/04 17:21

〔記者林承鴻／台北報導〕有民眾反映至台北市松山區的一茶一瓦一號糧倉餐廳用餐，一直有老鼠跑來跑去，餐廳處理態度消極。台北市衛生局今日（4）日派員前往稽查，現場雖未見老鼠出沒，但查有作業人員未佩戴口罩及冷凍庫天花板、地面、蒸烤箱外部不乾淨等衛生缺失事項，已責令2月11日前完成改善。

有民眾表示，前往該餐廳用餐，老鼠在後面跑來跑去，經詢問店家對方否認，也沒有要處理的意思；另一名消費者則說，儘管已經向服務人員表明會害怕，人員卻只說換到前面一點的位置，要求換到1樓座位也一拖再拖，最後結帳付款也完全沒有說明及道歉。

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台北市衛生局今天派員前往針對人員衛生、食材處理、場所衛生及病媒防治等進行稽查，現場未見老鼠或其他病媒出沒，但查有未能立即提供食品從業人員健檢資料、作業人員未佩戴口罩及冷凍庫天花板、地面、蒸烤箱外部不潔等衛生缺失事項，已責令2月11日前完成改善，屆時複查如仍不符規定，將依違反《食品安全衛生管理法》第8條及第44條處6萬到2億元罰鍰。

台北市衛生局4日前往一茶一瓦一號糧倉餐廳稽查，查有未能立即提供食品從業人員健檢資料、作業人員未佩戴口罩等衛生缺失事項。（台北市衛生局提供）

台北市衛生局4日前往一茶一瓦一號糧倉餐廳稽查，查有冷凍庫天花板不潔等衛生缺失事項。（台北市衛生局提供）

台北市衛生局4日前往一茶一瓦一號糧倉餐廳稽查，查有地面不潔等衛生缺失事項。（台北市衛生局提供）

台北市衛生局4日前往一茶一瓦一號糧倉餐廳稽查，查有蒸烤箱外部不潔等衛生缺失事項。（台北市衛生局提供）

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