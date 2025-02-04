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    桃園捷運青線地方說明會 2/11起連辦3場聽取民眾意見

    桃園捷運青線（桃園－青埔）配合可行性研究將於11日起進行3場地方說明會，藉以聽取地方意見，作為未來定線的參考。示意圖，圖為桃園捷運綠線列車。（資料照）

    桃園捷運青線（桃園－青埔）配合可行性研究將於11日起進行3場地方說明會，藉以聽取地方意見，作為未來定線的參考。示意圖，圖為桃園捷運綠線列車。（資料照）

    2025/02/04 17:16

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園捷運第2階段路網計畫報已於2022年5月6日獲交通部備查，其中捷運青線（桃園－青埔）可強化桃園區與桃園高鐵站交通連結，串聯桃園、蘆竹、大園及中壢等4處行政區，合計全長約13公里，配合可行性研究將於11日起進行3場地方說明會，藉以聽取地方意見，作為未來定線的參考。

    「桃園都會區大眾捷運系統桃園青線（桃園－青埔）暨周邊土地整合發展計畫可行性研究服務」地方說明會共3場，其中桃園場於11日下午2點起在北門朝陽市民活動中心；蘆竹場於12日下午2點起在興仁市民活動中心；中壢場於13日下午2點起在內定市民活動中心，電話：03-3322101轉6861。

    「桃園都會區大眾捷運系統桃園青線（桃園－青埔）暨周邊土地整合發展計畫可行性研究服務」主要是研究分析桃園至青埔高鐵站之運輸需求，並整體考量都市發展、大眾運輸及交通規劃、沿線地形、工程可行性、建造成本與財務效益，及地方民眾意見等，提出適合的路線及車站可行方案。

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