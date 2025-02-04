國道地磅站動態地磅系統 3/1起再增3處

國道動態地磅設有3道門架，高速公路局製圖說明運作模式。（高速公路局提供）

2025/02/04 16:55

〔記者蔡昀容／台北報導〕為了提升大貨車過磅效率，並防堵超載及逃磅車輛，全台44處國道地磅站，自2019年開始逐年增設動態地磅系統，今年3月1日新增啟用3處，分別於國1新市北向、國3龍潭北向及後龍南向，屆時全國將有13處地磅站配有動態地磅系統。

現有10處地磅站採動態過磅系統，分別是國1汐止南向、后里北向、員林南向、新營南向、新市南向、岡山北向、國3樹林南向、樹林北向、後龍北向及田寮北向的地磅站。

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高速公路局科長蔡明哲表示，今年3月1日起，國1新市北向、國3龍潭北向及後龍南向的3處地磅站，將增設動態地磅系統；剩餘地磅站，將以每年3處（北中南各1處）為目標，逐年編列預算增設。

高公局副局長彭煥儒說明，動態地磅系統除了提升大貨車過磅效率，也希望降低超載比例。據統計，2019年超載比例大約10％，去年已成功降至5％以下，遵循率平均約97％。

彭煥儒提醒，超載易釀翻覆等事故，違規逃磅者可依道路交通管理處罰條例第29-2條規定，處9萬元罰鍰，請勿以身試法。

動態地磅系統設於地磅站之前，分成3道門架，第1道門架偵測車輛總重及辨識車輛車號；當地磅站開磅時，第2道門架會啟動閃光燈提醒，明顯未超載的貨櫃車車號會顯示於門架CMS，無須進站過磅，反之則要進站過磅，違者視為逃磅；第3道門架則偵測逃磅車輛，資料將交由國道警察舉發。

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