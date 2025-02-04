農民照顧諸羅樹蛙及山麻雀 林保署給付75萬「生態薪水」

2025/02/04 17:07

位於瑞峰村倒蕉山的農友鄭順嘉（左）申請山麻雀生態服務給付協助種植小米，補充山麻雀的食物來源。（林保署嘉義分署提供）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕農業部林業及自然保育署嘉義分署去年在嘉義推動諸羅樹蛙及山麻雀「生態服務給付」示範計畫，由林業保育署提供「生態薪水」獎勵農民與在地居民良善管理土地，合計75萬元已於去年底發放，今年將持續辦理，邀請民眾守護諸羅樹蛙與山麻雀家園。

林業保育署嘉義分署表示，2021年起推動生態服務給付，維護瀕危物種及棲地生態，諸羅樹蛙是珍貴稀有保育類，生產竹筍的竹林是少數可依存的棲地；去年諸羅樹蛙生態服務計付共有18位筍農、11.7公頃參與「友善農地給付」，共計營造97處人工水池提供諸羅樹蛙繁殖棲息，並有3個社區參加「巡護監測給付」；透過參與友善農地給付，農友體會到營造諸羅樹蛙棲地也可兼顧生產，並自主移除外來入侵蛙種。

山麻雀吃小米。（林保署嘉義分署提供）

大林鎮上林社區志工孫家榕說，透過參加生態給付進行社區夜間巡守，更認識自家周邊田區環境，社區夥伴共同關注維護社區的自然環境；平林社區長輩則定期巡護自發性關注河岸諸羅樹蛙棲地的狀況；嘉義縣諸羅樹蛙友善蔬果生產合作社巡護監測成員多為產銷農友，還帶著家裡長輩與孩子一同參與夜間巡護，

嘉義分署表示，山麻雀屬於瀕臨絕種保育類鳥類，因棲地改變或破壞、食物及巢位不足、慣行農法與物種競爭等因素，全台山麻雀族群數量大幅減少至2000隻左右；去年推動山麻雀生態服務給付，招募到15位農友，合計6.4公頃執行「友善農地給付」，並有1位社區居民自主通報山麻雀繁殖巢位，嘉義縣梅山鄉「瑞峰社區」則執行巡護監測給付。

瑞峰村農友鄭順嘉說，多年來家中檳榔園是山麻雀度冬完回到瑞峰村時，最喜歡的夜棲點之一，6年前起關注山麻雀保育工作，全家會一起數鳥，曾經記錄到數十隻山麻雀的身影，他透過友善棲地農耕，栽植小米補充山麻雀食物來源。

諸羅樹蛙在竹林裡活動的身影。（林保署嘉義分署提供）

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