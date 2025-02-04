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    地震災損重建 南市181所學校完成整備迎接開學日

    台南市共有181所學校提報災後復原補助需求，市府採取緊急修繕與經費爭取並行策略，協助學校盡快恢復校務運作。（圖由南市教育局提供）

    台南市共有181所學校提報災後復原補助需求，市府採取緊急修繕與經費爭取並行策略，協助學校盡快恢復校務運作。（圖由南市教育局提供）

    2025/02/04 16:59

    〔記者王姝琇／台南報導〕0121嘉義大埔地震導致台南各校校舍及設施受損，教育局即刻展開復原行動，提供支援與協助。為迎接開學日，目前各校均已完成整備，確保師生安全無虞。

    市長黃偉哲表示，中央及地方等各界人士均到受災校園關懷，並協助爭取災後復原經費；感謝教育部率先挹注2000萬元經費，但仍需中央加碼補助，市府將全力配合，加速校園災後復原工作。

    教育局局長鄭新輝說明，截至今（4）日，共有181所學校提報災後復原補助需求，總經費約3億8912萬元，市府採取緊急修繕與經費爭取並行策略，協助學校盡快恢復校務運作。

    鄭局長進一步表示，其中受損較嚴重的楠西國中與東山國中，經結構技師評估，其校舍安全存有疑慮，市府已啟動應變方案，將東山國中學生安置於校內其他安全場域，楠西國中則暫時遷至楠西國小，以確保學生學習不中斷。

    同時針對受災學生，除協助就學用品與午餐經費等就學扶助之申請，輔諮中心專輔人員與學校輔導教師共同合作，啟動心理輔導工作，並提供相關學習扶助資源，暖心陪伴順利就學。

    教育局表示，秉持「災前整備勝於災後復建」的原則，2019年至2025年間已協助各校完成校舍耐震能力改善，累計辦理299棟校舍補強，及72棟校舍重建，總經費達55億4900萬餘元。教育局將持續推動校舍耐震改善，打造安全防災校園，守護學生學習環境。

    迎接開學日，台南市受災損學校全面完成整備，確保師生安全無虞。（圖由南市教育局提供）

    迎接開學日，台南市受災損學校全面完成整備，確保師生安全無虞。（圖由南市教育局提供）

    為了開學整備，受地震災損的各校團隊與相關廠商分秒必爭投入校園復原工作。（圖由南市教育局提供）

    為了開學整備，受地震災損的各校團隊與相關廠商分秒必爭投入校園復原工作。（圖由南市教育局提供）

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