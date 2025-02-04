228連假估湧觀光車潮 第2天國5北向預估塞到午夜12時

高速公路局預估，228和平紀念日連假第二天（3月1日）國道5號北向車流壅塞至午夜12時。（資料照）

2025/02/04 16:26

〔記者蔡昀容／台北報導〕228和平紀念日連假為2月28日至3月2日，為期3天。高速公路局分析，由於適逢花季及觀光景點活動，將以旅遊車潮為主，國道1號新竹、苗栗、彰化路段及國道5號是熱門壅塞路段，其中第2天國5北向預估塞到午夜12時。

連假首日是車流高峰，雙向預估117百萬車公里，其中以南向車流為主，估約64百萬車公里；第2天雙向115百萬車公里，北向稍多於南向，佔56百萬車公里；第3天雙向113百萬車公里，以北向為主，約63百萬車公里。

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高速公路局科長張耿宗表示，第1天壅塞時間較長的路段，國1楊梅-頭份南向上午7時至下午3時，彰化系統-埔鹽系統南向上午8時至下午2時，國5南港系統-頭城南向清晨5時至下午4時。

第2天早上，國1楊梅-頭份南向上午8時至下午1時，下午轉為北向壅塞，國1苗栗-湖口北向下午4點至晚間9時，國5宜蘭-坪林北向上午11時至午夜12時。第3天國1西螺-埔鹽系統、南屯-后里北向下午5時至晚間8時，苗栗-湖口北向下午2時至晚間10時，國5宜蘭-坪林北向上午9時至晚間10時。

張耿宗建議，西部國道方面，第1天及第2天的南向用路人，上午6時前或中午12時後出發，第2天、第3天的北向用路人，中部地區出發者上午12時前出發，南部地區出發者建議上午9時前出發。國5方面，第1天及第2天的南向用路人，建議上午5時前或下午5時後出發；第2天、第3天北向用路人建議上午9時前出發。

高公局連假規劃國道交通管制。第1天，凌晨5時至中午12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口；凌晨0時至中午12時，封閉國5石碇、坪林南向入口，其中石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。

第2天凌晨5時至中午12時，封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口，石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口；第2天及第3天，中午12時至晚間9時，封閉國1埔鹽系統、虎尾、國3西濱北向入口。

2025年和平紀念日連續假期（俗稱228連假）部分國道匝道實施封閉措施。（圖由高速公路局提供）

高速公路局製圖盤點2025年和平紀念日連續假期（俗稱228連假）國道好走路段。（圖由高速公路局提供）

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