苗縣失智患者約8千人 鍾東錦：加強研擬對策防走失

苗栗縣失智患者約8千人，苗栗縣長鍾東錦在縣務會議中指示相關局處，加強研擬對策防走失。（圖苗栗縣政府提供）

2025/02/04 17:17

〔記者張勳騰／苗栗報導〕日前台北市1名85歲失智長者走失多日不幸離世，有鑑於失智老人走失案例層出不窮，面對高齡化的社會，可能多數家庭都會面臨相同的挑戰；苗栗縣長鍾東錦今（4）日在縣議會議中指示衛生、社會、警察、教育及民政等業管局處，研擬相關因應措施。

失智老人走失案例層出不窮，不僅是家庭問題，也涉及政府的公共安全與社會責任。鍾東錦要求相關單位研擬對策，透過社會與家庭的共同合作，降低失智老人走失的風險並縮短尋回時間，提供失智親人安全、友善的生活環境。

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據苗縣府衛生局統計，苗栗縣粗估有8000名失智患者，確診人數則有5000多人，顯示尚有3000名潛在患者，業務單位將擴大宣導政府的醫療保健及社福相關政策，同時提高患者配戴防走失手鍊及按捺指紋建檔等作為，以降低走失風險、縮短尋回時間。

此外，今天的縣務會議中，鍾東錦佈達稅務局長人事令，原稅務局長黃國樑半年前轉任參議，由蔡佳慧代理局長職務。蔡佳慧畢業於私立淡江大學，1998年通過公務人員高考三級考試，2016年接受薦任公務人員晉升簡任官等訓練；歷任財政部台灣省北區國稅局稅務員、苗栗縣政府財政處課員、科長、副處長、處長、參議等要職。

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