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    專抓烏賊車、改造車輛！竹市AI稽查車執勤地點曝光

    新竹市「車載式六合一」科技執法稽查車，可連續48小時監測噪音及空氣品質。（記者洪美秀攝）

    新竹市「車載式六合一」科技執法稽查車，可連續48小時監測噪音及空氣品質。（記者洪美秀攝）

    2025/02/04 16:57

    〔記者洪美秀／新竹報導〕烏賊車及改造車輛注意了！新竹市環保局「車載式六合一」複合稽查設備，除可移動及定點乘載，還可連續48小時監測噪音及空氣品質，可讓烏賊車及改造車無所遁形，去年已開罰1537件，裁罰金額超過458萬5000元。

    環保局表示，噪音車輛因移動快、不連續性、不易取締，環保局2023年12月推出全國首創「車載式六合一複合稽查設備」，透過該設備智慧治理，取代過去以人力方式，在道路旁執行車牌及排煙影像稽查的勞務工作，也同時提升人員作業安全，另車載式設備具機動性及持續性，可連續48小時、不分晝夜於陳情熱點進行監控。

    環保局指出，「車載式六合一」透過廂型車執行聲音照相科技執法、柴油車與機車未檢驗稽查、柴油車AI判煙、機車AI判管、移動式感測器等6項噪音取締及空污監測作業，並具備「機動性、持續性、省人力」3大優勢，可全天候監控陳情熱點，有效改善噪音車輛擾民問題。

    目前竹市共有3部「車載式六合一」廂型車投入執勤，主要巡查路段包括中央路、經國路1段、中正路、中華路2段、鐵道路2段等陳情較多的路段，期透過科技執法還靜於民。

    環保局說明，車載式六合一複合稽查設備，結合車牌辨識系統拍攝柴油車及機車，篩選未完成年度檢驗車輛主動寄發到檢通知，並搭配AI判煙後端軟體，自動判定高污染車輛；同時針對高噪音車輛執行聲音照相，透過前端軟體依排氣管顏色判定，快速篩選再改管車輛進行告發。經統計，2023年到去年12月，已開罰1537件，裁罰金額超過458萬5000元。

    新竹市「車載式六合一」科技執法稽查車，可連續48小時監測噪音及空氣品質。（記者洪美秀攝）

    新竹市「車載式六合一」科技執法稽查車，可連續48小時監測噪音及空氣品質。（記者洪美秀攝）

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