假日暢遊新北觀光工廠 手作爆米花、手捏陶、文具DIY玩透透

王子創意文具國，走進文具的創意國度，體驗DIY手作的無限樂趣。（新北經發局提供）

2025/02/04 16:08

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北有蛇麼好玩？新北市經濟發展局邀請民眾假日走訪觀光工廠與產業文化館，體驗寓教於樂的旅遊新方式，無論是手作DIY體驗，還是產業知識的深度學習，觀光工廠都是不可錯過的好去處。

經發局介紹，鶯歌老街內的「許新旺陶瓷紀念博物館」始於1926年，保存了家族四代在陶瓷領域的奮鬥足跡，來鶯歌絕對不能錯過體驗手拉坯、手捏陶、陶器貼花等豐富DIY體驗的機會，讓民眾在手作過程中認識陶瓷，看見鶯歌陶藝之美，親子共享手作之樂。

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經發局指出，「卡滋爆米花觀光工廠」位於新北市八里左岸，廠區打造彷彿美國小鎮的建築風格的樂園，夢幻如台版巧克力夢工廠，「AI爆米花製程小火車」讓民眾一窺爆米花生產過程，「霓虹飛天爆米花」讓遊客體驗動手爆米花的樂趣。

「王子文具創意國」位在新北市林口區，是台灣橡皮擦產業的驕傲。這裡透過無毒環保材質的DIY活動與多元展區，讓全家大小在歡樂的氛圍中感受文具的魅力與文化傳承，是不可錯過的親子旅遊與學習勝地。

經發局長盛筱蓉表示，新北市觀光工廠含食品、文創、生活用品、工藝美學及保健照護等多元主題，充分展現產業創新與文化融合的魅力，市府致力協助傳統工廠轉型，讓觀光工廠成為具教育、娛樂與旅遊價值的場域，讓來訪的民眾感受到每一家觀光工廠的匠心獨具。

經發局建議，民眾可利用假期去這些觀光工廠參訪，度過悠閒時光，相關資訊可上新北經發局官網（https://www.economic.ntpc.gov.tw/）或臉書「來趣新北金發局」（https://www.facebook.com/economic.gov）查詢。

亞洲首座爆米花主題觀光工廠，有DIY體驗、互動遊戲，還可以吃到特殊爆米花口味，是一家大小出遊的好去處。（新北經發局提供）

來到許新旺陶瓷紀念博物館，體驗手拉坯、貼馬賽克、彩繪陶、手捏陶、等豐富DIY樂趣。（新北經發局提供）

經發局補充，春節還有祭出商品折扣、滿額贈禮等各項超值好康優惠，像是啤酒頭釀造觀光酒廠推出春節優惠禮盒。（新北經發局提供）

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