主燈像蝌蚪、副燈像蚯蚓 竹市蛇年燈節挨轟四不像

新竹市蛇年燈節挨批四不像！有花園鰻和蛇傻傻分不清，主燈蛇彩繽紛造型則像蝌蚪？（記者洪美秀攝）

2025/02/04 16:21

〔記者洪美秀／新竹報導〕蛇年元宵燈節即將到來，新竹市府今年蛇年燈節以「蛇麼都好玩」為主題，不過繼有市民反映護城河的小副燈像蚯蚓及花生外，有市民也提到鰻魚和蛇是不同種，但市府蛇年燈節將花園鰻與蛇混在一起，讓人傻傻分不清。此外，主燈「蛇彩繽紛」以幾何圖型來凸顯蛇的造型，卻變得像蝌蚪，也讓人分不清到底是蛇爬蟲類還是昆蟲類，更讓大人小孩無所適從。

對此，市府表示，2025新竹過好年藝術燈節將持續到2月16日，地點在東門城、護城河親水公園、火車站前廣場。今年以「蛇麼都好玩」為主題，結合創意與科技打造夢幻遊樂場，活動期間有限量小提燈，還有親子DIY手工活動與文創市集。

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此次燈節融合童趣與現代科技，燈會主燈「蛇彩繽紛」是以幾何積木造型呈現，突破傳統花燈的設計，並以多面體結構及明亮燈光營造出現代科技感與奇幻視覺效果，晚間透過燈光投射，也展現蛇麼都繽紛之感。

而花園鰻的「蛇中蛇」燈飾，也透過充氣效果，展現花園鰻孺動的姿態，也邀請市民來分辨哪個是蛇體，哪個是花園鰻，是寓教於樂的結合。

此外，還有蛇君及變變蛇，可透過互動來感受蛇年的不同變化，除燈光作品展覽，還有體驗活動，2月7日至2月9日還會在護城河親水公園旁舉辦元宵市集，有親子手工搖元宵與彩繪小燈籠DIY等活動，還會免費發放蛇年小提燈。2月9日元宵晚會在火車站前廣場舉行，邀市民來提燈籠慶元宵。

有市民認為今年蛇年的燈飾展區是四不像，有像蚯蚓與蝌蚪，還有花園鰻與蛇傻傻分不清，雖然蛇年造型燈不易呈現，但可能會讓人分不清蛇是爬蟲類，與一般昆蟲習性不同，如果有小孩的家長，實在很難跟孩子解釋蛇類與昆蟲及水中鰻的差異，只能走馬看花，毫無教育意義。

新竹市蛇年燈節挨批四不像！有花園鰻和蛇傻傻分不清，讓人分不出到底是看蛇年燈還是水中鰻魚燈？（記者洪美秀攝）

新竹市蛇年燈節挨批四不像！有花園鰻和蛇傻傻分不清，還有各種幾何造型的蛇年燈片。（記者洪美秀攝）

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