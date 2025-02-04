為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    主燈像蝌蚪、副燈像蚯蚓 竹市蛇年燈節挨轟四不像

    新竹市蛇年燈節挨批四不像！有花園鰻和蛇傻傻分不清，主燈蛇彩繽紛造型則像蝌蚪？（記者洪美秀攝）

    新竹市蛇年燈節挨批四不像！有花園鰻和蛇傻傻分不清，主燈蛇彩繽紛造型則像蝌蚪？（記者洪美秀攝）

    2025/02/04 16:21

    〔記者洪美秀／新竹報導〕蛇年元宵燈節即將到來，新竹市府今年蛇年燈節以「蛇麼都好玩」為主題，不過繼有市民反映護城河的小副燈像蚯蚓及花生外，有市民也提到鰻魚和蛇是不同種，但市府蛇年燈節將花園鰻與蛇混在一起，讓人傻傻分不清。此外，主燈「蛇彩繽紛」以幾何圖型來凸顯蛇的造型，卻變得像蝌蚪，也讓人分不清到底是蛇爬蟲類還是昆蟲類，更讓大人小孩無所適從。

    對此，市府表示，2025新竹過好年藝術燈節將持續到2月16日，地點在東門城、護城河親水公園、火車站前廣場。今年以「蛇麼都好玩」為主題，結合創意與科技打造夢幻遊樂場，活動期間有限量小提燈，還有親子DIY手工活動與文創市集。

    此次燈節融合童趣與現代科技，燈會主燈「蛇彩繽紛」是以幾何積木造型呈現，突破傳統花燈的設計，並以多面體結構及明亮燈光營造出現代科技感與奇幻視覺效果，晚間透過燈光投射，也展現蛇麼都繽紛之感。

    而花園鰻的「蛇中蛇」燈飾，也透過充氣效果，展現花園鰻孺動的姿態，也邀請市民來分辨哪個是蛇體，哪個是花園鰻，是寓教於樂的結合。

    此外，還有蛇君及變變蛇，可透過互動來感受蛇年的不同變化，除燈光作品展覽，還有體驗活動，2月7日至2月9日還會在護城河親水公園旁舉辦元宵市集，有親子手工搖元宵與彩繪小燈籠DIY等活動，還會免費發放蛇年小提燈。2月9日元宵晚會在火車站前廣場舉行，邀市民來提燈籠慶元宵。

    有市民認為今年蛇年的燈飾展區是四不像，有像蚯蚓與蝌蚪，還有花園鰻與蛇傻傻分不清，雖然蛇年造型燈不易呈現，但可能會讓人分不清蛇是爬蟲類，與一般昆蟲習性不同，如果有小孩的家長，實在很難跟孩子解釋蛇類與昆蟲及水中鰻的差異，只能走馬看花，毫無教育意義。

    新竹市蛇年燈節挨批四不像！有花園鰻和蛇傻傻分不清，讓人分不出到底是看蛇年燈還是水中鰻魚燈？（記者洪美秀攝）

    新竹市蛇年燈節挨批四不像！有花園鰻和蛇傻傻分不清，讓人分不出到底是看蛇年燈還是水中鰻魚燈？（記者洪美秀攝）

    新竹市蛇年燈節挨批四不像！有花園鰻和蛇傻傻分不清，還有各種幾何造型的蛇年燈片。（記者洪美秀攝）

    新竹市蛇年燈節挨批四不像！有花園鰻和蛇傻傻分不清，還有各種幾何造型的蛇年燈片。（記者洪美秀攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播