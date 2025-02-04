台南春節破千萬旅遊人次 冠軍廟宇、商圈出爐

台南春節9天連續假期突破千萬旅遊人次，其中觀光景點第1名為國華海安商圈，總數達79萬人次。（記者王姝琇攝）

2025/02/04 15:43

〔記者王姝琇／台南報導〕乙巳蛇年春節9天連假，依台南市82個據點遊客人次統計顯示，台南整體旅遊人次破千萬，達成連續3年春節連假突破千萬的好成績，旅宿業住用率近9成。觀光景點人次第1名為國華海安商圈79萬人次，宮廟則由破百萬人次的土城正統鹿耳門聖母廟奪冠。

台南觀光人流高峰落在大年初一到初四，土城鹿耳門聖母廟、南鯤鯓代天府、台灣首廟天壇、鹽水武廟等20間廟宇，9天湧進逾560萬人次。市區商圈和老街有約280萬人次。山區濱海46處戶外親子共遊景點與博物館，逾120萬人次到訪。月津港燈節、龍崎光節空山祭吸引逾43萬5千人次。

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觀旅局長林國華表示，包含22處電信大數據，加上60處機器人回報統計，全市共有82個據點進行觀光人次數據統計，春節連續假期9天整體旅遊人次破千萬，其中前3名景點分別為國華海安商圈79萬人次、安平老街58萬人次、南紡購物中心40萬人次；廟宇祈福排名前2均破百萬人次，分別為土城鹿耳門聖母廟、南鯤鯓代天府。整體旅宿業住用率也開紅盤達近9成，大年初二達最高峰。

林國華說，台南2月元宵節精彩活動將繼續展開，2月8日土城鹿耳門聖母廟的高空煙火秀及2月12日元宵節鹽水蜂炮將成為下一波元宵慶典中的璀璨亮點，令人期待的2025新營波光節將從2月8日一路盛大展出到3月16日。2025月津港燈節、2025龍崎光節空山祭《焰土新生》，及2025左鎮燈會則將持續至2月16日，為遊客帶來動人美麗的燈光夜景，讓年後的台南依舊是亮點滿滿。

台南春節9天連假突破千萬旅遊人次，其中宮廟佔約5成，第1名為土城正統鹿耳門聖母廟的百萬人次。（土城正統鹿耳門聖母廟提供）

南市觀旅局公布春節連假景點旅遊人次調查統計及住宿率等數據，分享台南春節觀光的成績。（記者王姝琇攝）

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