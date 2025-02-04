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    鰲峰山自由車廣場雙蛇造景 潭子運動公園「貪吃蛇」迎新年

    鰲峰山自由車場前廣場妝點「雙蛇守護的繽彩花園」主題造景，以「雙蛇環抱地球」為設計靈感。（記者張軒哲攝）

    鰲峰山自由車場前廣場妝點「雙蛇守護的繽彩花園」主題造景，以「雙蛇環抱地球」為設計靈感。（記者張軒哲攝）

    2025/02/04 16:02

    〔記者張軒哲／台中報導〕蛇年迎新春，各景點出現以蛇為造型的裝飾藝術增添亮點與新年氛圍。鰲峰山自由車場前廣場妝點「雙蛇守護的繽彩花園」主題造景，以「雙蛇環抱地球」為設計靈感。另外，潭子運動公園推出「貪吃蛇」吉祥物，卡通造型的「貪吃蛇」咬紅蘋果賣萌，吸引民眾拍照。

    鰲峰山運動公園是清水後花園，擁有完善的步道系統、觀景平台，還有親子同遊最愛的競合體驗遊戲場，每到假日都吸引來自各地民眾前往，成為海線地區熱門出遊地點。為迎接2025金蛇年及增添公園新亮點，台中市政府於鰲峰山自由車場前廣場妝點「雙蛇守護的繽彩花園」主題造景藝術，融合粉色基調，象徵活力、智慧、幸福與繁榮，展現台中對新年的美好願景，也增添廣場風采。

    值得一提的是，台中海線知名的音樂祭活動「浮現祭」即將於2月22日、23日在鰲峰山自由車場舉行，是音樂迷不可錯過的盛會。

    台中市府首度在潭子運動公園應景推出「貪吃蛇」吉祥物，台中市府運動局指出，「貪吃蛇」是透過不停的運動就能吃到可口的蘋果，展示出愛運動又能盡情享受美食，像貪吃蛇一樣身體越來越苗條，吸引許多親子與可愛的貪吃蛇合影。

    潭子運動公園推出「貪吃蛇」吉祥物，卡通造型的「貪吃蛇」咬紅蘋果賣萌，吸引民眾拍照。（記者張軒哲攝）

    潭子運動公園推出「貪吃蛇」吉祥物，卡通造型的「貪吃蛇」咬紅蘋果賣萌，吸引民眾拍照。（記者張軒哲攝）

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