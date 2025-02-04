過年期間……新竹公園麗池大灰鵝「鵝寶」不見了！

新竹市新竹公園麗池的大灰鵝「鵝寶」過年期間不見了！動保團體及當地里長呼籲市府重視，也應對偷獵者重罰嚴懲。（圖擷取自臉書社團新竹爆料公社）

2025/02/04 16:09

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市新竹公園麗池的大灰鵝「鵝寶」大年初二消失不見了！有動保團體及民眾和當地里長提到，公園裡面深受民眾喜愛歡迎的動物明星大灰鵝，暱稱鵝寶，突然在過年期間就消失不見，讓很多人很沮喪難過，呼籲相關單位能在公園周邊裝設監視系統，同時對偷及傷害動物的民眾重罰嚴懲，不要再讓動物受到傷害的事件持續發生。

新竹公園之前發生流浪貓遭分屍的慘劇，沒想到有民眾發現麗池最親人的大灰鵝「鵝寶」在蛇年新春期間不見了，擔心鵝寶恐遭人偷走後宰殺吃下肚，讓動保團體氣憤說，新竹公園除有魚被偷被抓，還有流浪貓遭分屍，如今就連親人的大灰鵝也不見，凸顯新竹公園的治安已亮紅燈。

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有民眾在臉書爆料公社發文稱，這隻新竹公園的大灰鵝不見了，這隻鵝寶很親人，非常多人都認識他，經常待在回建築豪宅過大馬路藍色圍欄旁，但就在大年初五晚上突然被發現在公園裡面消失不見了（初二下午還有看到他）。

公園里長林季蓉提到，新竹公園麗池從以前到現在許多動物消失不見，但一直都未有效改善，過去她一直爭取希望在新竹公園架設監視系統，但受限法規，至今都未安裝，呼籲市府重視此問題，透過立法予以重罰嚴懲，不要讓偷獵或殘害動物的人逍遙法外，並阻止悲劇再發生。

動保人士提到，鵝寶住在新竹公園已快2年，因很親人，頗受喜愛，甚至會在田徑場跑道上跟跑友一起跑跳。

新竹市動保所表示，目前暫無接獲鵝寶受虐事證通報，另先前傳出有貓被虐殺分屍事件也查無人為虐殺貓咪事證，不排除可能是浪犬所為，已加強周邊浪犬巡查及誘捕工作。

新竹市公管中心表示，新竹公園平時皆有清潔人員執行巡視及清潔，後續將加強巡視與管理，治安與安全問題將會持續與警察單位密切聯繫，並研議改進，以提升園區公共安全。且新竹公園為開放性多元休憩場域，但自然生態環境的動物非由中心飼養，市府會派員定期巡視，呼籲遊客發揮公德心，共同維護新竹公園生態環境。

新竹市新竹公園麗池的大灰鵝「鵝寶」過年期間不見了！動保團體及當地里長呼籲市府重視，也應對偷獵者重罰嚴懲。（圖擷取自臉書社團新竹爆料公社）

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