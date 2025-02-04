「櫻」姿招展！南投信義櫻、李爆花 九族櫻花紅白較「靚」

日月潭風景區九族文化村適逢櫻花祭，目前桃紅色山櫻花開花正盛。（圖由九族文化村提供）

2025/02/04 15:07

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣春節過後各櫻花景點持續展現「櫻」姿，信義鄉草坪頭近期櫻花與李花「大爆花」，繁盛花況吸引滿滿人潮；日月潭風景區的賞櫻勝地九族文化村，目前則是桃紅色山櫻花盛開，與開出白色花朵的雪櫻相互輝映，紅、白較「靚」增添賞櫻樂趣。

信義鄉草坪頭茶園種植4000多棵櫻花樹，春節過後滿開的山櫻花已開始有落花，不過粉紅色的枝垂櫻、河津櫻則花況正盛，甚至花絮繁茂的雪白李花也大爆花，粉、白花朵夾道盛開，吸引民眾上山賞花。

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九族文化村表示，春節過後園區迎來櫻花祭，園區目前山櫻花、枝垂櫻盛開，白色雪櫻也開了3成，接著園區八重櫻也將在2月9日至22日盛開，2月底至3月初還有吉野櫻、富士櫻接力綻放，賞櫻可持續至3月9日。

南投信義鄉草坪頭櫻花、李花「大爆花」，吸引許多遊客上山賞花。（圖由民眾提供）

南投信義鄉草坪頭櫻花園區，粉紅櫻花、白色李花夾道盛開，盛大花況相當美麗。（圖由民眾提供）

日月潭風景區九族文化村適逢櫻花祭，開出白色花朵的雪櫻花況也達3成。（圖由九族文化村提供）

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