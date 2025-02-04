鹽水蜂炮2/11開炸 黃偉哲籲穿著完整防護裝備

鹽水蜂炮2月11、12日登場，台南市長黃偉哲邀民眾參訪鹽水小鎮慶元宵。（記者王涵平攝）

2025/02/04 14:48

〔記者王涵平／台南報導〕鹽水蜂炮2月11、12日登場，台南市長黃偉哲今至鹽水武廟參拜，向關聖帝君祈求為台南消災解厄、庇佑百姓平安，同時邀民眾參訪鹽水小鎮，呼籲穿著完整防護裝備體驗犁蜂炮慶元宵。

鹽水蜂炮2月11日起展開神轎遶境，2月12日元宵節當日遶境路線將分成A、B、C、D、E等五條路線，只要掃描QRCode，民眾即可掌握不同路線神轎的即時位置，晚間在鹽水國中操場施放3座主炮城。元宵節市府今在鹽水武廟前舉辦活動宣傳，黃偉哲與鹽水武廟管理人林益仁、主委翁再進祈求活動順利。

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黃偉哲表示，台南鹽水蜂炮蘊含驅邪避疫、祈求平安的傳統意義，不僅是全台代表性的民俗活動，更名列世界三大民俗慶典之一，每年吸引來自國內外的民眾熱情參與，近期流感盛行，除提醒大家施打疫苗、注意自身健康狀況，也透過參拜關聖帝君祈求國泰民安。

黃偉哲說，鹽水除了蜂炮之外，也推薦順遊月津港燈節與鹽水小鎮巷弄，品嘗小吃美食，鄰近的新營區天鵝湖公園也將舉辦「新營波光節」。

消防局現場示範參加蜂炮活動的「完整防護穿著」，整體服裝應以「非可燃性材質」為佳，包括穿戴全罩式安全帽（保護頭部）、棉質毛巾（保護頸部）、口罩（保護呼吸道）、棉質或牛仔厚外套、棉質或牛仔厚長褲、棉質手套、棉質襪子、平底鞋或運動鞋等，以防止受傷發生。

今年鹽水蜂炮活動搭配農曆生肖年以「金蛇報喜蛇年行大運」為主題，打造精美花燈炮城，並邀請磐果舞團、南市各國中、小表演「大臺南囝仔仙拚仙」活動，推出蜂炮組裝體驗營暨探訪老街文化之旅，活動精彩豐富。

鹽水蜂炮2月11、12日登場，南市消防局呼籲穿著完整防護裝備體驗犁蜂炮。（記者王涵平攝）

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