迎接台灣燈會 桃機捷運7日到23日將發加班車

桃園機場捷運將於台灣燈會期間加發區間加班車。（桃捷公司提供）

2025/02/04 14:56

〔記者周敏鴻／桃園報導〕台灣燈會將於7日到23日在桃園機場捷運A18高鐵桃園站、A19桃園體育園區站周邊登場，桃園大眾捷運股份有限公司規劃，燈會期間每天下午4點起，將加發機捷A14a機場旅館站到A22老街溪站的加班車，讓該區間每小時單向列車增為8列，希望讓民眾賞燈更安全便捷。

桃捷公司表示，機捷A14a機場旅館站到A22老街溪站的列車，原來每小時單向4列車，7日台灣燈會開始到23日結束為止，每天下午4點起，將加發每小時4列的單向加班車，屆時該區間單向每小時將有8列列車提供服務。民眾離開加發列車後，若要轉往其他目的地，只要再轉搭其他正班列車即可。

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桃捷公司於台灣燈會期間將在機捷A18高鐵桃園站開設前進指揮中心，負責即時營運調度等工作，以確保民眾能享受安全、快速的旅運服務。桃捷公司會與台灣高鐵公司還合作執行人潮管制措施，除提前規劃動線外，也會加派員工、志工引導民眾搭車，例如人潮較多實施管制措施時，將會開放燈區的高鐵側1號出口出站、進站則須由華泰側的2號出口進入，有效分散人流。

桃園機場捷運將於台灣燈會期間加發區間加班車。（桃捷公司提供）

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