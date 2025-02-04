限量寶可夢小提燈 下載「遊桃園App」免費領取

桃園市政府推出「2025台灣燈會在桃園紀念寶可夢提燈」，下載「遊桃園App」可免費領取。（圖由桃市觀旅局提供）

2025/02/04 14:53

〔記者李容萍／桃園報導〕「2025台灣燈會在桃園」周邊規畫第2展區《光的遊戲場》7日起試營運，包括高10公尺呆萌「卡比獸」、高6公尺電力十足「皮卡丘」連袂現身中壢青塘園展區，桃園市政府獨家推出「皮卡丘紀念小提燈」，黃色星星造型搭配「君主蛇」和穿戴年服、帽子的皮卡丘，還有妙蛙種子、小火龍、寶貝球等掛飾，可愛度爆表，可掛脖子、手提或當小夜燈等6種玩法，7日起在「光臨千塘國燈區」每天限量發放。

市府觀光旅遊局長周柏吟表示，為了讓遊客留下最難忘的賞燈回憶，市府推出「2025台灣燈會在桃園紀念寶可夢提燈」，讓大小朋友都能帶著可愛的寶可夢小提燈漫遊燈區，感受光影奇幻魅力，而領取「皮卡丘紀念小提燈」唯一方法就是下載「遊桃園App」憑電子券排隊領取。

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周柏吟說，這款寶可夢主題小提燈設計精巧，超級可愛的星星造型象徵閃耀的元宵夜空，燈面圖案結合蛇年主題的「君主蛇」以及超萌寶可夢，以及穿上農曆新年喜氣服飾的皮卡丘，充滿濃濃的過年氛圍，加上妙蛙種子、小火龍、寶貝球等掛飾，超豐富小配件可依喜好自由組裝出6種玩法，不論是脖掛、手提、掛飾或當小夜燈，萌力十足，一定收服大小朋友的心。

民眾只要下載「遊桃園App」並完成會員註冊（含既有及新註冊的會員），於App內點選「燈會尋寶趣」中「線上換好禮」取得電子兌換券，就可獲得提燈兌換資格，7日至23日每日下午2點持電子兌換券至「光臨千塘國燈區」洽溪路提燈發放處，就能排隊兌換，數量有限，兌完為止。他提醒，每位會員限領1盞，12歲以下孩童要由家長陪同排隊，每組最多1大1小可領取2盞，數量有限，先到先領。

周柏吟提到，「遊桃園App」在燈會期間也成為官方App，內建LBS智慧定位，可快速掌握燈會亮點，且提供燈區導覽、展演節目表、即時接駁資訊，除讓燈會體驗升級，更有超多好康活動，下載並加入會員，除可兌換限量寶可夢提燈，另可獲得一次抽獎機會，有機會抱回台鈴eReadyfun電動機車、iPhone 15 Pro Max 256GB 、iPad 10 64GB 、AirPods藍芽無線耳機、喬山運動券等好禮。

6公尺高巨型皮卡丘。（記者李容萍攝）

2025台灣燈會桃園第2展區《光的遊戲場》推出百變奇獸，圖為「桃獸」。（記者李容萍攝）

10公尺高巨型卡比獸。（記者李容萍攝）

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