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    高雄公共停車場完成16處、2500格 今年再規劃14處、2500格

    高雄公共停車場完成16處、2500格，其中高雄高工附設公共停車場，補足輕軌沿線取消的路邊停車格供給。（記者黃良傑攝）

    高雄公共停車場完成16處、2500格，其中高雄高工附設公共停車場，補足輕軌沿線取消的路邊停車格供給。（記者黃良傑攝）

    2025/02/04 14:51

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市府交通局去年完成16處公共停車場，緩解市民停車需求，今年將持續運用市有地，並與國有財產署、國防部合作利用國有地，規劃再闢建14處公共停車場，可望提供2500個汽、機車停車格位，紓解熱點地區停車需求，並提升大眾運輸轉乘便利性。

    交通局表示，去年市府自建完成高雄高工附設立體停車場、旗山停7、停8停車場，以及安樂三街76巷停車場、誠勇停車場、臨海路路邊停車場，並以BOT及素地委外方式，完成凹子底停5等16處停車場，共提供小型汽車1271格、機車469格停車格位，緩解停車需求。

    為了增加全市公共停車的供給，滿足需求量，交通局採「路外為主、路邊為輔」的停車政策，今（114）年計劃再建置14處公共停車場，預計可提供汽車1500格、機車一OOO格，以紓解民眾停車的需求。 交通局指出，113年完成16處路外公共停車場中，高雄高工附設立體停車場共有470格汽車位、171格機車位、47支充電樁、11格婦幼車位、十格身心障礙專用車位，開放近一年，停車率已穩定達八成，不僅補足輕軌沿線取消的路邊停車格供給，緩解灣仔內地區停車問題，大幅提升輕軌沿線的轉乘便利性，優化大順路的交通。

    高市除針對都市計畫停車場用地進行開發外，也利用市有閒置土地或與其他公部門，包括國有財產署、國防部等，以合作闢建方式增加停車供給，由於土地資源及市府財源有限，市府利用現有市有土地，同時具備高停車需求及商業投資效益，選定興辦地點採促參或素地標租方式，引進民間資金參與投資興建多功能立體停車場，加速公共建設提早實現。

    高雄公共停車場完成16處、2500格，今年規劃建14處、2500格，其中高雄高工附設公共停車場，補足輕軌沿線取消的路邊停車格供給。（記者黃良傑攝）

    高雄公共停車場完成16處、2500格，今年規劃建14處、2500格，其中高雄高工附設公共停車場，補足輕軌沿線取消的路邊停車格供給。（記者黃良傑攝）

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