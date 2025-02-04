北市3萬輛計程車不到1％有兒童安全座椅 顏若芳建議納入評鑑指標

台北市議員顏若芳建議北市府應研議將親子友善項目列入計程車服務品質評鑑的正式評鑑指標，並提出強化推廣計程車安裝兒童安全座椅的短、中、長期計畫及配套措施。（台灣周產期醫學會提供）

2025/02/04 15:00

〔記者林承鴻／台北報導〕現行法規規定，4歲以下幼童搭乘小型車須使用兒童安全座椅。台北市議員顏若芳指出，北市自2015年起推動起推動計程車附掛兒童座椅，當年有120輛計程車配備，截至去年底增至290輛，近10年只增加170輛，而全市計程車約有3.1萬輛，批評推動成效低落。公共運輸處回應，目前只能透過評鑑加分方式鼓勵設置，會研議將「隨車攜帶」兒童安全座椅納入計程車評鑑正式項目。

台北市政府2023年7月推出好孕2U專車補助，以照顧孕婦懷孕期間至預產期後6個月行的安全，減輕交通負擔。北市2024年計程車服務品質評鑑共28家車隊參與，雖然有14家獲得「好孕專車」加分，卻只有5個車隊獲得「安裝安全座椅車輛增加數」（推動寶寶多元／愛心專車）的加分，顯見目前政策誘因不足，也沒有跟好孕專車政策相輔相成。

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顏若芳指出，行車時使用兒童安全座椅，可降低兒童頸部73%衝擊力、減少71%死亡率，後向乘坐的安全性也會提高75%，建議北市府除了應研議將親子友善項目列入計程車服務品質評鑑的正式評鑑指標外，也應儘速提出強化推廣計程車安裝兒童安全座椅的短、中、長期計畫及配套措施。

台北市公共運輸處一般運輸科科長洪瑜敏表示，依「小型車附載幼童安全乘坐實施及宣導辦法」，4歲以下小朋友乘坐小汽車時，要使用兒童安全座椅，不過計程車等營業車輛排除在規範外，因此無法強制設置。北市府持續鼓勵設置，去年開始將兒童安全座椅納入計程車對評鑑的加分項目，將研議變成正式項目，希望駕駛隨車攜帶，民眾有需求時即可使用。

洪瑜敏補充，公運處曾詢問過計程車沒有隨車攜帶兒童安全座椅的原因，主要是因為座椅佔據後座空間，會影響能載客的人數。即使能夠拆卸下來，也很花時間且需要空間放置，因此駕駛普遍沒有隨車攜帶的意願。

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