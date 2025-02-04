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    台鐵公司化元年虧近138億創新高 票價調漲明2度闖關董事會

    台鐵公司化元年虧損137.9億元，創史上新高。台鐵示意圖。（記者蔡昀容攝）

    台鐵公司化元年虧損137.9億元，創史上新高。台鐵示意圖。（記者蔡昀容攝）

    2025/02/04 14:28

    〔記者蔡昀容／台北報導〕去年是台鐵公司化元年，全年度實際虧損137.9億元，比預期虧損還多，並創史上新高。為使公司營運正常，台鐵研擬票價調漲方案，明天（4日）將2度闖關董事會。

    台鐵預算書指出，去年全年度預計虧損74億餘元，去年底調升至120億餘元，但實際決算本月出爐，實際虧損達137.9億元，比去年底預估多了17億餘元。

    台鐵自2021年起，每年虧損皆逾百億元。2021年虧損約119億元、2022年虧損約111億元，2023年虧損約114億元，去年137.9億元，創史上新高。

    台鐵從110年起，每年虧損破百億元，110年是虧119億元，111年虧111億元，112年虧114億元，113年虧損達137.9億元，史上新高。

    台鐵分析，虧損主因是配合政策的支出，包括公司成立元年、票價尚未因應成本調漲、職工福利金發放、0403地震及凱米颱風等。

    其中，據台鐵公司元年報告書，去年票箱收入約174億元，比預算書編列約185億元，減少約11億元。

    台鐵票價30年凍漲，未能反映成本，因此公司化後著手研議票價調漲方案。按照程序，台鐵營業單位提出票價調漲方案，須經董事會同意，再提報交通部費率審議委員會，再陳報行政院核定後實施。

    台鐵營運單位去年9月首次於董事會提出方案，被董事會退回要求補充資料，預計明天（2月5日）2度提案闖關。

    台鐵營運單位根據成本收入平衡、漲幅「遞遠遞減」留住中長程旅客等，提出3種連動票價的情境。為推進調漲進度，台鐵近期也積極奔走，與各董事事先說明提案內容，盼能取得共識。

    台鐵董事長杜微表示，為了留住長程旅客、便利短程旅客，票價公式採用的合理報酬率將低於3％。

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