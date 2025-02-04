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    雪季登雪山安全隱憂大 志工苦口婆心頻勸退

    雪季登雪山安全隱憂大，志工為山友安全苦口婆心頻勸退。圖為雪山圈谷雪景。（保育志工吳建宏拍攝）

    雪季登雪山安全隱憂大，志工為山友安全苦口婆心頻勸退。圖為雪山圈谷雪景。（保育志工吳建宏拍攝）

    2025/02/04 14:10

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕台灣高山地區遇到冬季冷氣團來臨且加上濕度足夠，容易下雪，雪花飄落後堆積成一片銀白世界相當吸引民眾。不過，雪山志工吳峻德於春節期間遇到不少山友想登山賞雪，但部分山友雪季登山經驗明顯不足，也讓志工苦口婆心頻頻勸退，但仍有山友不聽勸讓人擔憂。

    吳峻德說，近來碰到山友風險準備不夠，也協助山友揹背包，但卻有山友隔天凌晨摸黑就繼續登山，因擔心山友安全，包括協作單位必須做好預備案，如果該山友太晚仍未回來必須起被預備案救援，幸好該名山友後來返回。

    吳峻德表示，當下向該山友分析其狀況，並告知不要持續前進，但山友執意前進，可能因一意孤行，導致許多救難人員必須勞師動眾處理狀況，呼籲山友要清楚自身體能與山上狀況，保留體力才是安全下山準則。

    吳峻德提及，山上天氣變化大，溫度一下降山上可能從出現冰雨到下雪，風勢也強勁，因此志工服勤期間，遇到山友會告知步道狀況與山上雪況，但總是會碰到山友無雪季登山經驗，難以研判何時該撤退等。

    吳峻德提醒，山友可能被迷人雪景吸引，但忽略安全性。例如行經黑森林時，步道可能皆被雪覆蓋，加上出現濃霧，會讓人失去方向感，但仍有山友會「埋頭前進」，等到抵達雪山圈谷已經風大、雪大仍繼續前進，但當時環境與非雪季大為不同。

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