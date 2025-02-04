斗六燈海節2/7連續3天 林聖爵自曝卡司「我們都不認識」

斗六市太平老街燈海今年共有2萬顆各式燈籠，吸引許多遊客賞燈拍照。（記者黃淑莉攝）

2025/02/04 13:56

〔記者黃淑莉／雲林報導〕斗六市燈海節將從2月7日至9日下午5點半在太平老街舉辦，市公所今（4）日召開記者會，市長林聖爵致詞時自曝今年邀請的卡司「我們都不認識」，因為都是年輕一輩喜愛的歌手，目的要吸引更多年輕人來參加，進而認識斗六的風情文化。

林聖爵指出，斗六太平老街燈籠從第1年500顆年年增加，今年有2萬顆，已成為斗六季節限定的拍照打卡熱點，吸引各地遊客來欣賞，並把照片PO上臉書、LINE等社群分享，網友評價很高。

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林聖爵說，燈海節是太平老街燈籠重頭戲也是壓軸活動，以萬顆燈籠慶元宵為主題結合燈光藝術、精彩表演、美食市集與手作等內容，讓參加民眾享受一場充滿溫馨與驚喜的節慶盛典，表演團隊有在地舞團、街頭藝人外，還邀請多名藝人接力登場，第1天有南西肯恩、陳芳語，第2天有金曲獎得主「傻子與白痴」、陳華，第3天有小男孩樂團、LCY呂植宇、宇宙人。

林聖爵說，這次藝人卡司「我們都不認識」，但名單公布已引起熱烈討論，因為都是年輕人喜愛、人氣旺，希望能吸引更多年輕人來參加進而認識斗六市，另外周邊還有雲林溪光環境、斗六圓環水舞光雕秀等，歡迎全國民眾來斗六賞燈、看表演、吃美食。

斗六市公所表示，除有精彩表演、市集，3天活動也規畫一系列手作DIY，大人小孩都可以動手創作，7日有竹編小燈籠、8日流體畫創作、9日壓花台燈等，且今年公所特製典雅的復古小提燈，只要分享燈海節活動貼文或直播就可兌燈1個。

另配合活動，太平路從圓環到鎮南街口段、成功路太平路口至力行街口段實施交通管制，提醒用路人提早改道。

斗六市燈海節2月7日至9日在太平老街連續熱鬧3天。（記者黃淑莉攝）

斗六市公所今年燈海節小提燈很復古。（記者黃淑莉攝）

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