日本知名嬰兒米餅重金屬鎘超標 食藥署邊境攔截398公斤

多批KAMEDA嬰兒米餅遭檢出重金屬含量不符規定。（食藥署提供）

2025/02/04 13:59

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部食藥署4日公布邊境查驗不合格品項，其中7批為日本輸入的「KAMEDA」嬰兒米餅，被檢出重金屬鎘不合格，總計398.02公斤須退運或銷毀，食藥署也針對相關製造廠在邊境採100%逐批查驗，並對日本報驗的嬰兒或幼童用餅乾採加強抽批查驗。

食藥署代理署長林金富指出，今日公佈的邊境不合格品項中，7批為日本輸入的嬰兒米餅，其中「追求卓越公司」報驗2批，「向虹園貿易公司」報驗2批，「昶緯興業公司」報驗2批，「京奇貿易公司」報驗1批，檢出重金屬鎘濃度介於每公斤0.042至0.049毫克，都超出規定限量的每公斤0.040毫克。

請繼續往下閱讀...

林金富說，前述商品因重金屬鎘含量不合格，依據規定退運或銷毀，食藥署也已針對產地製造廠「亀田製菓株式会社」在邊境採逐批查驗，且即起至114年3月3日止，在邊境針對日本報驗的嬰兒或幼童用餅乾採20%至50%的加強抽批查驗。

食藥署統計近半年受理日本報驗的嬰兒或幼童用餅乾，於2024年7月20日至2025年1月20日止，報驗批數為329批，檢驗不合格批數為9批，不合格率為2.7%，檢驗不合格原因皆為重金屬鎘。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法