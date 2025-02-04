國際書展登場 空英設彭蒙惠紀念專區

台北國際書展今日登場，空中英語教室特別設置「彭蒙惠老師紀念專區」。（圖由空中英語教室提供）

2025/02/04 13:57

〔記者林曉雲／台北報導〕台北國際書展今日登場，空中英語教室特別設置「彭蒙惠老師紀念專區」，展出包括紀錄彭蒙惠生平事蹟的「愛是一生的堅持」及「一生的朋友」，彭蒙惠撰寫的詩作「彭蒙惠的圖文詩語」等。

救世傳播協會及空中英語教室創辦人彭蒙惠（Doris Brougham）在77年前從美國來台灣宣教，去（113）年8月6日以98歲高齡安息主懷，去年在台北國際會議中心舉行彭蒙惠紀念音樂會，4000人擠滿現場，共同感念彭蒙惠，歷任總統也表達敬意和謝意。

請繼續往下閱讀...

空中英語教室說明，書展推出3大展區，包括「彭蒙惠老師紀念專區」、「天韻專區」、「睡夢鄉專區」，完整呈現彭蒙惠過去的生平事蹟、傳記、文字、歷史照片，以及彭老師所創辦的天韻合唱團的創作音樂。

「彭蒙惠老師紀念專區」展出包括紀錄彭蒙惠生平事蹟的「愛是一生的堅持」及「一生的朋友」、彭蒙惠撰寫的詩作「彭蒙惠的圖文詩語」，以及天韻合唱團、全民大劇團共同推出的「The Journey of Love因愛啟程」音樂劇USB限量典藏版；「天韻專區」則展出「知音珍藏」集結天韻演唱外語詩歌（1960~1989），以及國台語22張創作專輯（1980~2009）共24片CD，內附彭蒙惠及天韻歷年珍貴照片集。

16家基督教出版社聯合參展，呈現「心的食堂」，負責策展的天恩出版社社長丁懷箴以及他的團隊表示，今年刻意降低宗教感，大玩創意，用美食的概念，規劃了40公尺長的「主題吃到飽區」、「立食燒烤問答區」、「點心飲料吧」、「精選鐵板燒」、「心的食材選材區」，打破宗教框架、拉近與讀者的距離，對處在資訊滿載的時代，卻可能是內心匱乏焦慮的時代，好的內容像義大利美食，應被精心擺盤對待，人的心靈得到飽足，生命就充滿意義，上萬本好書可滿足人類生命的大哉問，超過20位優秀講師進行沙龍講座。

參展單位包括迦密書房、腓利門書房、以琳書房、中國主日學協會、天恩出版、宇宙光書房、時兆出版、校園書房、真哪噠書房、國際讀經會、救世傳播協會、道聲出版、漢語聖經協會、福音書房、播種國際事工、橄欖華宣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法