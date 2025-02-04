冰封-4.2度全台最冷 玉山午後降雪、積雪1公分

受強烈大陸冷氣團影響，玉山氣溫下探至零下4.2度全台最冷，玉山氣象站也呈現一片白茫茫的冰封景象。（圖由玉山氣象站提供）

2025/02/04 14:00

首次上稿 13:36

更新時間 14:00

〔記者劉濱銓／南投報導〕受強烈大陸冷氣團影響，玉山今上午低溫下探至零下4.2度全台最冷，位在玉山北峰的玉山氣象站，中午12點50分出現降雪，積雪達1公分，山區呈現一片白茫茫的冰封景象，玉山排雲山莊今早也下起冰霰，往主峰的步道也都有積冰殘雪，山友登山務必備妥雪地裝備。

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玉山氣象站指出，這波冷空氣的低溫全台有感，氣象站外都可見先前的積雪未消融，地面植物也結出厚厚霧淞，中午過後則在水氣配合下出現降雪，高山區一片白茫茫，呈現十足北國風情。

玉山國家公園管理處則說，排雲山莊因濕冷天氣今早也下起冰霰，山莊往主峰的步道因還有殘雪，現又有冰霰導致步道濕滑，玉山於雪季期間必須要有冰斧、冰爪、岩盔等雪地裝備才能登山，提醒山友近期山區低溫天氣惡劣，行前務必做好風險評估，切勿貿然登頂，以維自身安全。

受強烈大陸冷氣團影響，玉山排雲山莊下起冰霰，步道也因殘雪未融變得相當濕滑。（圖由玉管處提供）

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