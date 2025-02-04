「泰迪熊」牽起與國外學生情誼 教育部助173所國中小邁向世界

藉由泰迪熊玩偶，我國學生和外國學生分享彼此的生活，促進交流。（教育部提供）

2025/02/04 13:32

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部政策鼓勵國中小學生和外國學生有更多的交流，推動「補助公立國中小學校與國外姊妹校互惠機制實施計畫」，113學年度共補助173校，協助與64個英語為官方語言或通用語言國家的公立國中小學簽訂合作備忘錄（MOU）或締結姊妹校，以「線上文化交流」、「線上合作教學」或「線上彈性學習課程」等方式交流，預計2030年將達成簽訂340校數的目標，其中有學校藉由泰迪熊玩偶分享讓彼此學生交流。

教育部國教署組長蔡宜靜說明，為提升國民英語力並增進國際競爭力，教育部委託國立中正大學辦理計畫，亦增進學生對多元文化的認識與了解，未來也將持續推動姊妹校計畫及辦理教師增能研習，期盼達成「教師線上共備、學生共學」目標，提升學生對英語學習及國際交流的興趣，並深化對多元文化的認識與瞭解。

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以屏東縣新豐國小為例，113學年度與史瓦帝尼Trinity Christian Primary School進行非同步文化交流，雙方學校以節慶為主題進行交流，新豐國小師生親手設計並寄送農曆新年祝賀卡片，給予姊妹校師生祝福；而史瓦帝尼學校則寄來手繪當地部落圖像，並附上祝福語，分享當地文化特色。雙方學生透由交換文化包裹，加深彼此對不同節慶文化的了解，拓展國際視野。

中正大學也於113學年辦理4場教師增能工作坊，邀請台美雙方教師參與交流，工作坊由美國加州教師洪堡郡及彰化縣僑信國小教師陳嘉惠擔任講師，介紹台美學校合作模式，並提供學校在執行姊妹校計畫具體可操作的課程設計與教學資源，例如讓學生透過交換美勞作品、文化包裹或泰迪熊玩偶，分享彼此的生活，或是透由雙方學生於Padlet平台上傳照片及影片，分享各自的興趣與文化。

史瓦帝尼學生收到我國新豐國小學生寄送的農曆新年祝賀卡片。（教育部提供）

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