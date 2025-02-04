彰市新春團拜 林世賢︰年貨市集破百萬人次

彰化市今天新春團拜，市長林世賢宣布今年年貨市集遊客破百萬人次。（記者湯世名攝）

2025/02/04 13:33

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市公所今天（4日）舉行新春團拜，市長林世賢宣布，為期9天的「中台灣最強走春~彰化廟街年貨市集」活動，空前轟動，吸引逾百萬人次共襄盛舉，讓民族路與永樂街商業榮景再現，也為彰化未來商業發展打響第一炮，希望未來可成為彰化市永恆的商業市集活動。

林世賢今天並提出新年新願，未來要「雙箭齊發」，同時加強推動產業發展與舊城區改造，產業部分，呼籲支持縣府正在進行的交流道特定區第4期通盤檢討計劃以及東區擴大都市計劃，舊城區改造部分，強調已獲內政部補助400萬元正展開先期規劃中。

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有關產業發展的急迫事項，林世賢認為，目前已確定採取區段徵收的東區擴大都市計畫尤其應列為優先，因為其和台中捷運延伸彰化能否早日實現環環相扣，而捷運對於彰化市的都市發展至關緊要；他並強調，彰化絕對不要妄自菲薄，因為擁有豐富綠能資產-不怕缺電等多項優越條件，最適合推動AI等高科技產業，所以他才積極提出引進Nvidia到東區台化設總部的主張。

今天在彰化生活藝文館舉行的新春團拜活動，充滿喜氣洋洋的氛圍，來自各界的貴賓座無虛席，尤其是包括彰化市民代表會正副主席陳文賓、鄭清龍及近20名代表都齊聚一堂，大家互道新年恭喜、蛇年行大運。

彰化市長林世賢（左）和市民代表會主席陳文賓（右）互道新年快樂。（記者湯世名攝）

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