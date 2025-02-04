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    南市春節環境污染陳情238件 異味佔最多

    環保局稽查人員破袋檢視棄置的垃圾包查獲行為人及相關證物，將依廢清法開罰。（台南市環保局提供）

    環保局稽查人員破袋檢視棄置的垃圾包查獲行為人及相關證物，將依廢清法開罰。（台南市環保局提供）

    2025/02/04 13:12

    〔記者王姝琇／台南報導〕環保局春節持續執行環境污染稽查，出動108人次，24小時執行查緝，9天連假共受理238件陳情、告發6件；異味污染物、噪音、環境衛生3大類佔陳情總數9成以上。

    南市除夕至初三停止收運垃圾，環保局接獲陳情指出，安南區某路段遭棄置大量垃圾包，經稽查員破袋檢視查獲行為人及相關證物，將依廢清法開罰1200到6000元；另有不少營建工地年節加緊趕工，稽查時發現除工人亂丟垃圾影響市容與環境衛生，有部分工地未覆蓋防塵網，引起揚塵造成空氣污染；另，亦查獲民眾趁年假整理果園，燃燒樹枝、竹子等，顯已違反空污法相關規定。

    市府分析春節期間陳情數據，以陳情異味污染物最多，主要為民眾露天燃燒及宗教場所戶外燒金紙；其次為商業擴音設備或廟會鞭炮產生噪音；再其次為民眾大掃除後堆放垃圾或廟會炮屑影響環境衛生，3類案件佔陳情總數9成以上。

    環保局長許仁澤表示，春節期間除祈福、祭祀等民俗活動，畜牧業或工廠偷排、非法棄置案件亦時有所聞，仍有少數業者認為連假期間公家單位放假，是違規好時機，但環保稽查人員全年無休，尤其連假期間更加強規劃各項重點稽查工作，藉由主動的稽查取締，杜絕不肖業者想利用假期違規排放污染之想法，有效遏止不肖業者之違規。

    許仁澤強調，環保局已針對轄內台61線建置AI智慧圍籬，並於數個棄置熱區設置移動式監視器，形成天羅地網，掌握廢棄物污染潛勢，一旦查獲不法將立即追查依法送辦。

    環保局查獲民眾趁年假整理果園燃燒樹枝、竹子等，違反空污法相關規定。（台南市環保局提供）

    環保局查獲民眾趁年假整理果園燃燒樹枝、竹子等，違反空污法相關規定。（台南市環保局提供）

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