竹北「天坑」建案停工1年9個多月 竹縣府宣布原則同意復工

新竹縣政府工務處長戴志君今在主管會報中報告此案，縣長楊文科關切復工的依據，並指示務必確保鄰損戶的權益。（記者廖雪茹攝）

2025/02/04 13:14

〔記者廖雪茹／新竹報導〕竹北「豐采520」建案在2023年4月27日發生「天坑」事件停工迄今，全案並爆發復工圖利等罪嫌被起訴法院審理中，歷時1年9個多月，新竹縣政府今（4）日宣布，經多次開會及協調，四大安全決議已落實，針對其復工申請原則同意備查；縣長楊文科關切復工的依據，並指示務必確保鄰損戶的權益。縣府工務處表示豐邑建設公司將在勞動部職安中心審查等才能實際復工。

工務處長戴志君今在主管會報中報告此案表示，「豐采520」建案因施工導致道路坍塌，嚴重影響公安與周邊住戶安全，縣府立即裁罰並勒令停工，之後由專案小組逐步嚴格監督豐邑公司搶險計畫分階段提報內容與實際施工，確保地下室結構穩定安全。搶險施工於2023年9月28日完成，建案地下室已用永久性結構取代臨時擋土設施。

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之後經多項安全認證，包括台北市土木技師公會於2024年2月23日出具的「道路崩塌調查及安全鑑定」報告、搶險完成後持續檢測數據，均顯示穩定安全，並於2024年12月6日在周邊住戶代表、居民指定的郭姓技師、居民指定的負責安全鑑定報告的台北市土木技師公會張姓技師、專案小組委員與縣府相關單位開會通過，確認搶險完成。

戴志君指出，縣府為落實「安全至上、公開透明」原則，2024年9月2日由專案小組會議參酌台北市土木技師公會的安全鑑定報告，提出4項決議，獲得各方與會代表贊成，要求豐邑公司全面落實：

一、道路安全：由三方技師檢測周邊4條道路，確認現況道路安全穩定。

二、結構安全：地下室鋼小梁挫屈原因及更換後，經台灣省結構工程技師公會鑑定，確認建物結構無安全疑慮。

三、監測計畫：三方技師制定監測方案並執行，定期回報監測結果供追蹤。

四、鄰損處理：起造人承諾儘速與受損住戶協商，並已提存1億元擔保金至縣府，保障賠償履約能力。

針對以上4項決議要求，專案小組多次開會邀集社區代表、里長等關係人及三方技師參與，於2024年12月27日及今年1月20日逐步確認4項決議均已落實，今年1月24日縣府針對其復工申請原則同意備查。未來，縣府仍將持續監督施工單位確保施工安全及周邊環境維護，並持續敦促豐邑公司妥善處理鄰損問題，保障所有利害關係人的權益。

竹北「豐采520」建案在2023年4月27日發生「天坑」事件停工迄今，全案並爆發復工圖利等罪嫌被起訴法院審理中。（資料照）

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