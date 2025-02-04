南橫天龍飯店出現一對黃喉貂母子 偷貓糧、翻垃圾、看人泡湯

打量起人類的黃喉貂。（南橫張姐提供）

2025/02/04 13:18

〔記者劉人瑋／台東報導〕南橫的天龍飯店近來出現一對疑似黃喉貂母子，不斷在泡湯池看人泡湯，有時還會摸到馬路對面的派出所外亂逛，最多還是跑到飯店偷貓糧、吃剩下的便當，讓業者十分苦惱。黃喉貂模是保育動物，獵食起來十分兇狠，業者說，擔心哪天貓被吃了，這些小傢伙又可愛又麻煩，不知如何是好。

會讓黃喉貂頻頻出沒的另一個原因，推測應和包車旅遊有關。司機將遊客吃完便當丟在公廁旁的垃圾桶，飯店人員見狀收好、扛到垃圾堆置場，由於數量過多也只能把場地大門關上，想不到再見到垃圾時已被翻得一團亂，此時就見2隻黃喉貂匆忙竄出，員工還要重新整理。

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除了翻垃圾，飯店員工也常發現貓糧消耗頗快，查看下才知道原來是黃喉貂鑽到倉庫偷吃，但「看來貓也沒什麼意見」。業者說，員工都會帶貓施打預防針，理應不會傳染疾病給黃喉貂，倒是想起黃喉貂獵捕山羌模樣，「擔心貓哪天被吃掉！也怕遊客被咬」

其實目前為止，這對黃喉貂還是不敢太過靠近人，業者也拍下正在走吊橋的黃喉貂見人後立定不動，思索片刻才返身逃跑，再者，似乎黃喉貂見到貓也是視若無睹，且其會圍捕山羌，也會取食小型哺乳類、鳥類、兩棲爬蟲、昆蟲、腐食動物屍體，對貓興趣缺缺。

業者說，黃喉貂都會爬到溫泉池上，也會在吊橋出沒，平時也常亂翻垃圾覓食，就算藏再好也會被翻出來，偶爾也會跑到馬路對面的霧鹿派出所外亂逛，「很高興有這麼可愛的鄰居，但牠們天天搗蛋實在讓人又愛又恨」，對牠們既不能趕、不能碰，也不想趕，或許只能設置告示牌提醒遊客注意切勿靠近、餵食。

黃喉貂因善於獵食山羌，因此被稱為「羌仔虎」，為台灣特有亞種，屬珍貴稀有保育類野生動物，因喉部一圈黃毛有如圍著黃領巾而有此名，模樣十分可愛，但近年來屢傳黃喉貂「竊案」，許多山友上山時，食物或食餘被竊，有山友在「天使的眼淚」嘉明湖也曾經「受害」。

雖然受害者眾，但似乎沒有人因此對其反感，一來牠是野生動物又是保育類，另一方面則是牠可愛的樣子，山友說，實在難以對牠產生恨意，雖然背包都被翻亂了。

和人類在吊橋上狹路逢，回頭尋找出路。（南橫張姐提供）

這就是黃喉貂幹的好事。（南橫張姐提供）

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