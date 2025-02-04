來不及退！桃園市清潔隊年初4開工 逾17萬紅包轉贈社福團體

桃園市環保局及環管處表示，隊員於大年初4即開工收運垃圾，先前已利用各種管道，加強宣導清潔隊員「只收垃圾，不收紅包」政策。（桃園市環保局提供）

2025/02/04 13:24

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市於1日大年初4即開工收運垃圾，桃園市環保局與環境管理處表示，先前已利用各種管道，加強宣導清潔隊員「只收垃圾，不收紅包」政策，仍有熱心民眾為感謝清潔隊員辛勞，在隊員執行清運勤務時贈送紅包及禮品慰勞隊員，清潔隊同仁們隨即將相關受贈紅包與禮品繳交予政風室，經統計今年無法第一時間退還的紅包共17萬3960元，款項已全數捐入桃園市政府社會救助金專戶，物資也轉贈伊甸社會福利基金會，讓這份心意透過清潔隊員，傳送給更多需要的家庭。

環保局統計，1日初4開工收運垃圾，12區（復興區除外）清潔隊單日清運量為3096公噸，為平日的2.2倍，資收量則為350公噸，約是平日1.5倍；環保局長陳世偉表示，桃園市人口持續增長，環境清潔工作持續加重，由衷感謝所有清潔隊員整年度的工作辛勞，更肯定環保局與清潔隊同仁，皆能秉持廉能治理、透明施政理念，不用送禮、送紅包給清潔隊員，隊員們還是會積極做好為民服務工作，希望新的一年市民朋友一起落實垃圾分類工作，共同維護市容整潔。

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環境管理處長張書豪表示，收取家戶垃圾為清潔隊員份內工作，民眾只需在倒垃圾時向隊員道謝，就是對隊員最好的鼓勵與支持，此外，對於隊員無法即時退還的紅包與禮品，由各區中隊統一交由政風室依規定辦理拒收餽贈登錄，並全數轉贈給社福團體，將市民朋友的善意化作愛心，幫助更多需要關懷的弱勢族群。

桃園市清潔隊員今年無法第一時間退還的紅包共17萬3960元，款項已全數捐入桃市府社會救助金專戶，物資也轉贈伊甸社會福利基金會。（桃園市環保局提供）

桃園市清潔隊員今年無法第一時間退還的紅包共17萬3960元，款項已全數捐入桃市府社會救助金專戶，物資也轉贈伊甸社會福利基金會。（桃園市環保局提供）

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