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    竹市三民國中通學步道改善 投入823萬打造安全動線

    新竹市三民國中通學步道改善。（新竹市府提供）

    新竹市三民國中通學步道改善。（新竹市府提供）

    2025/02/04 13:15

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府配合中央內政部國土署「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，推動通學步道改善工程，其中三民國中通學步道工程將投入823萬元進行改善，將打造長148公尺，總面積1420平方公尺的通學步道，預計2月中旬開工，工期約80個工作天。

    市府表示，三民國中位在市區狹窄路段，人流及車流量集中，此次中央路355巷通學步道工程，為連接三民國中周邊交通安全改善最重要的一片拼圖，此工程設計兼顧安全、美觀與環保，採用透水磚鋪設，減少積水，樹穴植栽槽部分以鋼板封邊，可避免未來樹根將人行道路面隆起，維持步道平整安全性。同時，透過行人穿越道線退縮，維護行人過馬路的空間安全，避免汽車駕駛轉彎時受A柱視線死角阻擋，能讓駕駛清楚察覺行人的動向。此外，更擴大過路停等空間、建立無障礙路緣斜坡，以利無障礙空間建置。

    三民國中校長丁淑觀表示，學校因人數眾多，且緊鄰市區重要路段，上放學的汽機車及停等人數相當多，造成交通壅塞情形，藉由步道改善工程，積極宣導人車分流，孩子多走一段路上學，不僅安全且亦能欣賞校園周邊的綠廊街景。

    教育處表示，目前竹市有多所學校正在進行通學步道改善工程，預計115年陸續完工。改善後的步道除提供學生安全的行走動線，也串聯周邊社區，整體社區步行環境將更加友善。

    新竹市三民國中通學步道改善工程。圖為完工示意圖。（新竹市府提供）

    新竹市三民國中通學步道改善工程。圖為完工示意圖。（新竹市府提供）

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