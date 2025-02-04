基隆蛇來運轉小提燈8日發放 慈雲寺金蛇旺家花燈亮相

基隆市政府今年推出「蛇來運轉小提燈，8日起在旅遊服務中心發放。（記者盧賢秀攝）

2025/02/04 12:49

〔記者盧賢秀／基隆報導〕今年蛇年，基隆市文化觀光局推出象徵財富圓滿、好運盈

門的「蛇來運轉」小提燈，2月8日起在基隆市旅遊服務中心限量發放。另外基隆市慈雲寺打造「金蛇旺家」花燈，相當討喜，將展示到3月1日。

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基隆市文化觀光局局長江亭玫表示，蛇在傳統文化中象徵智慧、靈活與財富，今年推出「蛇來運轉」小提燈，土地公手捧金元寶，坐立於青蛇盤繞的聚寶盆上，象徵財富圓滿、好運盈門，且適合親子一起動手DIY。

江亭玫表示，元宵節是重要的傳統節慶，燈籠象徵著闔家團圓、事業興旺和圓滿富貴，文光局的「蛇來運轉」小提燈，2月8日下午2點開始至2月12日在基隆市旅遊服務中心現場發放，民眾只要追蹤「基隆市文化觀光局fb粉絲專頁，按讚並分享活動貼文就可免費索取，限量500個。

江亭玫表示，今年基隆設市滿100年，文觀光也推出「基隆一百碗美食地圖」，遊客來基隆可以輕鬆地跟美食地圖，品嚐基隆的佳餚，民眾可上網查詢。

基隆市慈雲寺每年都會製作花燈，今年蛇年，製作了「金蛇旺家」花燈，主燈高4公尺、寬10公尺，5尾喜氣洋洋的金蛇，連小朋友都說十分可愛，即日起展示到農曆2月2日（國曆3月1日）文昌帝君誕辰。

基隆市政府今年推出「蛇來運轉小提燈，8日起在旅遊服務中心發放。（記者盧賢秀攝）

基隆市政府今年推出「蛇來運轉小提燈，8日起在旅遊服務中心發放。（記者盧賢秀攝）

基隆市政府今年推出「蛇來運轉小提燈，8日起在旅遊服務中心發放。（記者盧賢秀攝）

基隆慈雲寺今年「金蛇旺家」花燈亮相，十分討喜。（記者盧賢秀攝）

基隆慈雲寺今年「金蛇旺家」花燈亮相，十分討喜。（記者盧賢秀攝）

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