屏東綠鬣蜥移除訓練2月再開3場 全縣估招募近千獵人

屏縣府辦理移除綠鬣蜥教育訓練課程，民眾受訓踴躍。 （屏東縣政府提供）

2025/02/04 12:26

〔記者羅欣貞／屏東報導〕外來種綠鬣蜥肆虐，中央開放民眾經受訓後加入綠鬣蜥移除行列，屏東縣政府去年底至今年1月開辦了3場綠鬣蜥教育訓練課程，報名相當踴躍，本月（2月）將再辦理3場，明天（5日）下午5點起受理線上報名；縣府估先前3場再加上本月3場，全縣共可招募到近千名綠鬣蜥獵人。

屏東縣政府農業表示，去年12月30日辦理首批針對民眾移除綠鬣蜥教育訓練課程，共有150人報名，135人完成訓練，上月（1月）21日及22日開辦今年首批針對民眾移除綠鬣蜥教育訓練課程，共計200人報名，170人完成訓練。

請繼續往下閱讀...

因報名相當踴躍，屏縣府預計於本月（2月）12日、18日及26日分別在潮州加開1場及屏東加開2場課程，並於明天（5日）下午5點在屏東縣政府農業處官網開放線上報名，名額為潮州100名、屏東二場各為400名及150名。

農業處表示，屏東縣去年底首批完訓民眾已核發許可，今年1月東港及恆春兩場受訓民眾也將陸續核發，林業及自然保育署移除上傳資料APP預計於3月上旬上線，屆時已核發許可民眾將正式投入移除工作。

農業處長鄭永裕說明，在林保署完成移除回報APP建置前，這段過渡期間如果民眾有移除入侵農田或住宅綠鬣蜥也不用擔心，縣府將在屏東縣動物之家設置暫時兌換點，持續提供農產品供民眾兌換，兌換時間為週一至週五上午8點至下午5點。

農業處強調，所有完成訓練民眾都要依循林保署公布的「外來入侵種綠鬣蜥移除指引」中所列舉的各項準則進行移除工作。今年後續課程的報名訊息也請鎖定屏東縣政府及農業處網頁最新消息，凡年滿18歲以上設籍屏東縣民眾可備妥身分證至線上報名。

屏東縣去年共移除4萬8209隻綠鬣蜥，再創新高，其中民眾協助移除數量約3成。

綠鬣蜥移除工具使用方式教學 。（屏東縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法