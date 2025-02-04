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    東螺天后宮被埋硃砂骨 檢方：不排除是人骨

    這根出現在東螺天后宮天公爐的硃砂骨，檢方認為疑似人骨，已送法醫研究所化驗。（記者顏宏駿攝）

    這根出現在東螺天后宮天公爐的硃砂骨，檢方認為疑似人骨，已送法醫研究所化驗。（記者顏宏駿攝）

    2025/02/04 12:13

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣北斗鎮東螺天后宮新春期間發現天公爐內埋一支「硃砂骨」，檢、警到場採證發現這根骨骸長達15公分，檢方不排除是人骨，因此送法醫研究所化驗。

    檢方今天表示，因為這根骨頭疑似人骨，有必要進一步化驗，為揪出埋骨人，目前依社會秩序維護法立案偵辦。

    此事發生在新春期間，引發民眾和信徒不安！由於過去不乏有人把動物的骨骸放在廟內的香爐，但大都使用雞、鴨骨，而該案之硃砂骨長達15公分，檢方不敢大意，目前首要任務是揪出埋骨人，惟廟方的監視器並未錄到可疑人物，目前持續追查中。

    該廟執行長林建成指出，初四傍晚他正在宮裡處理事務時，突然有1隻黑狗跑到天后宮門口的天公爐前，朝著天公爐狂吠不止，讓他與信眾們一頭霧水，他還親眼看到天公爐突然發爐，起初以為是香灰太多導致發爐，遂把香灰撥開，沒想到竟撥出1根骨骸。這種做法是刻意要破壞神威，影響廟譽，信徒們都不齒這種行為，他們也樂見檢、警立案偵辦。

    據了解，初四當天廟方發現這根硃砂骨，警方聞訊趕到，當時看到如此巨大的骨骸也嚇一跳，現場有人說，北斗、溪州地區有不少羊肉爐店，要取得羊大骨並不難，但該案相關證物移送至地檢署，檢方為求慎重，認為有必要進一步化驗。

    這根出現在東螺天后宮天公爐的硃砂骨，檢方認為疑似人骨，已送法醫研究所化驗。（記者顏宏駿攝）

    這根出現在東螺天后宮天公爐的硃砂骨，檢方認為疑似人骨，已送法醫研究所化驗。（記者顏宏駿攝）

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