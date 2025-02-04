蛇鰻一家親 屏東海生館特展邀你探索「鰻朋友」

屏東海生館特展探索「鰻朋友」 。（記者蔡宗憲攝）

2025/02/04 12:09

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕今年生肖是蛇年，屏東海生館推出蛇年特別企劃「我的鰻朋友」，打造6種鰻類相關海洋生物展示，並提供多項精彩活動，讓民眾能夠認識這些海洋中「像蛇」的生物，獲得豐富的知識與歡樂。

海生館「我的鰻朋友」活動，深入探索鰻魚的奇妙生態世界。現場特別打造6種鰻類相關海洋生物展示，並提供多項精彩活動，包含現場活動「鰻天過海」極限眼力大挑戰、線上社群活動「海底鰻步」鰻類魔性舞蹈挑戰，科教活動「鰻慢回家路」化身花園鰻挑戰生存技能，讓民眾在遊戲中學習海洋知識。

請繼續往下閱讀...

海生館經營團隊海景公司表示，搭配蛇年來臨，另推出「我的野鰻朋友」夜宿優惠，只要是生肖屬蛇的民眾在活動期間參與夜宿海生館體驗活動，依活動辦法在社群平台分享夜宿的有趣過程，即可獲得蛇年獨享花園鰻鎖圈。另外，搭配這次主題，海生館特別與平台合作推出親子門票及雙人門票套票等優惠及贈品，滿足不同旅遊需求。

除了特展，屏東海生館寒假精彩活動，不論是想要夜宿海生館與海洋生物共眠，探索夜間海洋世界的沉浸式體驗；「魚你同行」後場探秘活動，或是參加「我與企鵝的0.1毫米」近距離觀察企鵝的日常生活，並在專業指導下親手餵食企鵝，都是海生館十分熱門且備受喜愛的非日常體驗，讓年輕學子，更能深刻了解海洋生態奧秘，度過難忘時光。

屏東海生館特展探索「鰻朋友」 。（記者蔡宗憲攝）

屏東海生館特展探索「鰻朋友」 。（記者蔡宗憲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法