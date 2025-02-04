侯友宜慰問公車司機 提醒路口做好「指差確認」

新北市長侯友宜（中）與首都客運董事長李博文（左三）及司機一起示範「指差確認」動作。（記者翁聿煌攝）

2025/02/04 11:41

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜4日到台北客運板橋後站和中興巴士中和站拜年，致贈福袋慰勞公車駕駛員和技工，侯友宜說，新北市公車運價已於1月20日起調整，讓公車業者有合理的經營條件與環境，更重要是要調升員工薪資，優先照顧駕駛員和技工，改善工作環境。

侯友宜到公車總站受到員工熱情歡迎，他感謝所有公車駕駛及技工同仁，在年節期間提供市民大眾運輸服務，他與首都客運董事長李博文及全體員工，一起做出「指差確認」標準動作，侯友宜苦口婆心提醒大家，「在路上可能只是少做了幾個動作，一條人命就走了」。

請繼續往下閱讀...

侯友宜表示，新北市致力提升大眾運輸使用率，從2023年7月推出基北北桃1200都會通定期票，帶動大眾運輸運量成長率達15%~30%，去年並結合「我的減碳存摺全民運動」，新北市每月大約有15萬人響應，累計減碳量達1.3萬噸，其中新北市公車有363條路線，運量平均每日約82萬人次。

侯友宜說，調整公車運價最重要的就是要讓公車駕駛員有更好待遇，各客運公司駕駛員薪資已調升8000元、技工6000元，業者也能多加保障駕駛員權益，改善工作環境，讓每位駕駛員適度減輕工作壓力，提高精神和工作表現，進而提升公共運輸服務品質，讓市民朋友都愛搭公車。

首都客運人員向新北市長侯友宜（右）介紹新型電動巴士有七處逃生口。（記者翁聿煌攝）

新北市長侯友宜（左）發新春紅包給公車司機。（記者翁聿煌攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法